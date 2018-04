AL MAURIZIO COSTANZO SHOW nella puntata di oggi 12 aprile in seconda serata su Canale5, tra gli ospiti Emma e Selvaggia Lucarelli

La quarta puntata del talk di Maurizio Costanzo in onda oggi, giovedì 12 aprile, alle 23.20 in seconda serata su Canale 5 sarà animata dalla presenza di tanti ospiti-

Questa settimana in studio per la cronaca: Roberta Mazzi e Stefano Marco Cinetto, genitori di Livio, ragazzo di 16 anni di San Pietro in Cariano (Verona) vittima di bullismo, che nel 2012 si è tolto la vita. A testimoniare la dilagante espansione del fenomeno bullismo Irene Finotti, vittima anch’ella di cyberbullismo. E ancora il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri Silva e la responsabile del progetto Cuore in Comune Alessandra Pozzi.

E poi… il conduttore Rai Giancarlo Magalli, la cantante Emma Marrone, la giornalista e giurata di “Ballando con le Stelle” Selvaggia Lucarelli, gli ex gieffini, conduttori radiofonici (su Radio Zeta) ed amici per la pelle Luca Onestini e Raffaello, il presentatore di “Temptation Island” Filippo Bisciglia, la showgirl e attrice Maria Monsé.“

A firmare il programma gli autori Pierluigi Diaco e Gabriele Parpiglia

Produce Fascino P.g.t per Mediaset

Redazione