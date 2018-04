Roberto Giacobbo creatore e conduttore di “Voyager” lascia la Rai: “Lasciare la Rai è una scelta personale perché non volevo più lavorare da dipendente e…

La notizia ha spiazzato il pubblico e non solo, ma pare certa: Il celebre conduttore di Voyager, Roberto Giacobbo, lascia la Rai. Dopo aver rilasciato una dichiarazione ufficiale alle agenzie Ansa e AdnKronos, il conduttore ha confermato di avere lasciato l’azienda di Viale Mazzini dopo aver smentito alcune indiscrezioni che lo vedevano in procinto di approdare a Discovery: “Lasciare la Rai è una scelta personale perché non volevo più lavorare da dipendente e quindi essere soggetto a orari di lavoro. Ma con la Rai sono in ottimi rapporti. Ho lavorato tanto e bene per questa Azienda“. E ancora: …”Posso anticipare, però, pur rispettando i colleghi che hanno riportato il mio passaggio altrove, che i rumors contengono alcune imprecisioni, non c’è nessuna certezza sul mio futuro. Sono un professionista sul mercato, è vero, ma al momento sto valutando alcune offerte in generale. Di più non posso e non voglio aggiungere”.

Quindi Giacobbo ha deciso di lasciare la Rai per una sua scelta “nessun dissenso con il servizio pubblico che in questi anni mi ha dato tanto dal punto di vista professionale. I rapporti sono cordialissimi”.

A breve, uscirà un comunicato congiunto con la Rai

Giacobbo, nato a Roma nel 1961 è un giornalista, autore, conduttore tv, creatore di Voyager in onda dal 2003.

