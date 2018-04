Torna FESTIVAL SHOW! Il festival itinerante dell’estate italiana con i big della musica …

FESTIVAL SHOW 2018

IL FESTIVAL ITINERANTE DELL’ESTATE ITALIANA

DALL’8 LUGLIO AL 1° SETTEMBRE

8 appuntamenti gratuiti nelle piazze

con i big della musica italiana e internazionale

Offerte libere in beneficienza alla Fondazione Città della Speranza

PER LA PRIMA VOLTA IL GRAN FINALE

NELLA MAESTOSA PIAZZA UNITÀ D’ITALIA A TRIESTE!

FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana, torna questa estate per la 19° edizione che si terrà dall’8 luglio al 1° settembre nelle più belle piazze e località balneari del Nord Italia! In 8 tappe, il festival organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, porterà sul palco gli artisti che rappresentano la colonna sonora dell’estate italiana, accompagnati dal corpo di ballo e dall’orchestra.

Come insegnano anni di esperienza, ogni data si trasformerà in un grande evento live, capace di entusiasmare il pubblico di tutte le età, unendo in una ricetta unica competenza e passione! I big della musica, infatti, saranno accompagnati anche dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie (ballerino di fama internazionale che ha danzato per Holly Valance, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nelly Furtado, Prince, Geri Halliwell e tanti altri) e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso (quest’anno direttore musicale del programma Sanremo Young 2018 su Rai Uno e direttore della Sanremo Young Orchestra).

Solo l’anno scorso sono state oltre 300 mila le persone che hanno applaudito la kermesse che ha portato sul palco numerosi artisti, tra cui: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Riki, Thegiornalisti, Benji & Fede, Francesco Gabbani, Paola Turci, Nek, Marco Masini, Alex Britti, Alexia, Stadio, Baby K, Raf, Umberto Tozzi, Levante, Raphael Gualazzi, Bianca Atzei, Elodie, Anna Tatangelo, The Kolors, Nina Zilli! Sono state oltre 32 le ore di show live e ben 100 le ore di dirette radio e streaming e, per la seconda volta, gran parte dell’evento è stato trasmesso da Real Time.

Festival Show 2017: https://vimeo.com/244169380

Anche quest’anno l’organizzazione della kermesse metterà in campo le capacità professionali e i valori da sempre riconosciuti e apprezzati per creare eventi unici nelle più belle piazze con i big della musica italiana che vengono trasmessi in radio tutto l’anno e che sono la colonna sonora delle nostre giornate.

Queste le prime tappe confermate: l’8 luglio in Prato della Valle a Padova, il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), il 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 21 agosto alla Beach Arena a Lignano Sabbiadoro (Udine) e il 1° settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Negli ultimi quattro anni la finalissima di Festival Show si è svolta all’Arena a Verona con un successo crescente. Quest’anno Festival Show ha, invece, fissato il traguardo in Piazza Unità d’Italia a Trieste, dove l’evento approda per la prima volta.

«Siamo orgogliosi del percorso fatto con l’Amministrazione comunale di Trieste che ha creduto con convinzione al nostro progetto tanto da stimolarci a trasferire nella prestigiosa Piazza Unità d’Italia la finalissima del tour – afferma Paolo Baruzzo, coordinatore dell’evento e anche co-presentatore della manifestazione in tutti questi anni – Arriviamo in quella che è una delle piazze più importanti e prestigiose d’Europa con la consapevolezza e l’esperienza di questi anni di grandi successi. Siamo convinti che Trieste ci accoglierà al meglio e l’epilogo di Festival Show 2018 rappresenterà una grande opportunità reciproca. Arriviamo!»

In queste settimane sono in corso le selezioni dei giovani emergenti con i Festival Show Casting che si tengono non solo in Italia ma anche all’estero. Obiettivo, da sempre, di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, è offrire alle nuove proposte visibilità nelle piazze, in tv e una significativa airplay radiofonica. Nel 2017 sono arrivati alla finale, che si è tenuta all’Arena di Verona, Chiara Ranieri da Napoli, la band Thema da Milano e il cantautore Nico da Ragusa. Quest’ultimo si è aggiudicato la vittoria decretata dalla giuria di qualità composta da Michele Torpedine, produttore discografico, manager e musicista, Luca Chiaravalli, musicista, arrangiatore e produttore, Danilo Ciotti, tra i più autorevoli autori italiani, oggi si dedica a far emergere i talenti, Adriano Pennino, musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra e Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia.

Festival Show è anche solidarietà, grazie al sodalizio con la Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Da sempre, infatti, promuove nelle piazze una raccolta fondi che alla fine delle otto tappe viene versata nelle casse della Fondazione. Festival show ha donato in questi anni 616.213,00 euro. Roberto Zanella, patron di Radio Birikina e Radio Bella & Monella e ideatore del Festival, è uno dei soci fondatori di Città della Speranza la cui forza principale, da sempre, è data dal volontariato.

Redazione