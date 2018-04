GIORGIA ricorda Alex Baroni a 16 anni dalla sua scomparsa.

«Di quell’onda che arriva e non torna mai», ha scritto così Giorgia sui suoi social per ricordare Alex Baroni scomparso a soli 36 anni per le conseguenze di un incidente in moto il 13 aprile del 2002. Poche parole, tratte da una delle canzoni più famose di Alex, Onde, colonna sonora dell’estate 1998.

“Il 2002 ha cambiato tutto. Il mio modo di essere, di pensare: tutto. Avrei voluto morire anch’io, con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe… Non mi rassegnavo rivelo’ la cantante in un’intervista a Vanity Fair, conscia però del fatto che la vita va, e deve, andare avanti, «senza trascinare nel presente un dolore che comunque porti con te, nel sangue: ma appartiene al passato».

Ad Alex, poi, Giorgia ha dedicato l’album Gocce di Memoria e “Marzo”, quest’ultima inserita nella sua raccolta del 2002, a lui interamente dedicata: “Greatest Hits – Le cose non vanno mai come credi”

Redazione