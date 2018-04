[COMUNICATI ] FABRIZIO MORO: Dopo il 16 giugno che vedrà l’artista protagonista allo STADIO OLIMPICO di Roma, si aggiungono 3 nuove date all’atteso tour che partirà il 13 luglio da Cervia!

Dopo la vittoria del 68° Festival di Sanremo

FABRIZIO MORO

IL 16 GIUGNO IN CONCERTO ALLO

STADIO OLIMPICO DI ROMA

…E DAL 13 LUGLIO AL VIA IL TOUR IN TUTTA ITALIA!

Si aggiungono 3 nuove date

13 AGOSTO – LA VERSILIANA a MARINA DI PIETRASANTA

14 AGOSTO – LYRIC ARENA di ASSISI

16 AGOSTO – SFERISTERIO di MACERATA

Dopo la vittoria del 68° Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente” insieme a Ermal Meta e l’annuncio del grande concerto che il 16 giugno vedrà FABRIZIO MORO protagonista allo STADIO OLIMPICO di Roma, si aggiungono 3 nuove date all’atteso tour nazionale che partirà il 13 luglio da Cervia!

Queste le prime date confermate del tour:

13 luglio – Piazza Garibaldi – Cervia (RA)

14 luglio – Piazza della Loggia – Brescia

16 luglio – Piazza degli Scacchi – Marostica (VI)

19 luglio – Castello Scaligero – Villafranca (VR)

20 luglio – Parco Europa – Cervignano del Friuli (UD)

28 luglio – Arenile – Napoli

13 agosto – La Versiliana – Marina Di Pietrasanta (LU) NUOVA DATA

14 agosto – Lyric Arena – Assisi (PG) NUOVA DATA

16 agosto – Sferisterio – Macerata NUOVA DATA

17 agosto – Arena Virgilio – Gaeta (LT)

18 agosto – Teatro D’Annunzio – Pescara

21 agosto – Piazza Duomo –Trani (BA)

22 agosto – Piazza dei Libertini – Lecce

24 agosto – Summer Arena – Soverato (CZ)

I biglietti per le date del tour, prodotto da F&P Group, ad Assisi e Macerata sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali a partire da oggi, giovedì 12 aprile, alle ore 15.00. I biglietti per il concerto a Pietrasanta saranno disponibili in prevendita a partire da lunedì 16 aprile alle ore 11:00.

I biglietti per il concerto allo Stadio Olimpico sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info www.fepgroup.it.

RTL è media partner ufficiale del tour e di “FABRIZIO MORO – STADIO OLIMPICO 2018”.

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo, oltre al nuovo progetto “Parole rumori e anni”, 8 album in studio. L’edizione 2018 del Festival di San Remo, lo ha visto vincitore nella categoria Big insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, il brano è stato certificato oro dopo solo due settimane dalla data di uscita. Nel corso degli anni, diversi suoi brani sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.

Redazione