16/04/2018 – 00:50 #RAI1: S’E’ FATTA NOTTE Maurizio Costanzo intervista Lory Del Santo e Suor Cristina

Lunedì 16 aprile attorno alle 00.50 su Rai1 nuova puntata di ‘S’è fatta notte‘, il programma condotto da Maurizio Costanzo. Ospite del bar questa sera Lory Del Santo, attrice, showgirl e oggi produttrice. Sono tante le sfaccettature della sua personalità, spesso nascoste dietro il personaggio della svampita che Arbore e De Crescenzo, per primi, le cucirono addosso. Una vita complicata la sua, sia sul piano privato che su quello professionale. Una vita di alti e bassi, la fama e l’oblio. Una vita che le ha dato molto e le ha tolto tanto. Ma lei ha saputo reagire perché – dice – dobbiamo cercare la felicità ad ogni costo come dovere verso le persone che ci vogliono bene. Con lei, Suor Cristina che presenterà il suo nuovo album “Felice” e ripercorrerà gli ultimi anni: dalla scelta di prendere i voti alla vittoria di The Voice, che le ha regalato il successo ma non ha mai fatto vacillare la sua fede in Dio e il suo progetto di vita.