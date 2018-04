“BALLANDO CON LE STELLE 2018”, SESTA PUNTATA: NESSUN ELIMINATO – AD “AMICI17” VINCE LA PUNTATA CARMEN – ELIMINATI DANIELE E SEPHORA – ASCOLTI: VINCE PER UN SOFFIO MARIA DE FILIPPI

La sesta puntata di Ballando con le Stelle del 14 aprile 2018 in onda su Rai1 e condotta da Milly Carlucci con Paolo Belli, è stata caratterizzata dalla Prova speciale. i concorrenti sono stati chiamati a cimentarsi in un “assolo” su una base ritmica di tipo afro. Amedeo Minghi, ha stupito pubblico e Giuria: “Abbiamo creato un mostro. Il demone del ballo si è impossessato di lui“. Bene anche Giarratana: “Ottima performance. Sarà che la Sicilia è vicina all’Africa…”. Porcella, invece, da infortunato (lussazione della clavicola ndr), perde qualche punto e la giuria non usa mezzi termini: “Niente più snowboard!“. Vince Giaro; premio di consolazione a Minghi e i soliti elogi per la Notaro: “affinità e ritmo“, con Stefano Oradei.

L’ospite Gabriel Garko che si è esibito in un tango con Gioia Giovanatti su Kiss di Prince è stato votato con tutti 10 dalla Giuria maturando in totale 50 punti, tesoretto che Sandro Mayer ha poi assegnato a Nathalie Guetta-Simone De Pasquale, mentre il tesoretto social di 10 punti è andato a Giovanni Ciacci-Raimondo Todaro

La 6a puntata si è conclusa con nessuna eliminazione, allo spareggio le coppie Akash Kumar-Veera Kinnunen e Amedeo Minghi-Samantha Togni, ma per sapere chi lascerà la gara bisognerà aspettare il risultato del televoto aperto fino al 21 aprile.

All’ultimo posto della classifica la coppia Massimiliano Morra-Sara Di Vaira con 24 punti. Dopo la votazione la partner di Morra accusa la Giura di aver già deciso chi deve andare in finale: “Massimiliano non ha mai fatto pesare il fatto dell’incidente, cosa che viene fatta in altri casi. In più è stato detto che non abbiamo fatto prese o giochetti, abbiamo portato in pista il ballo. Si è visto un paso doble dove non c’era un paso doble, un quickstep dove non c’era un quickstep… Avete già deciso chi portare in finale!”. Insomma l’accusa alla Giuria è di privilegiare alcuni concorrenti a discapito di altri usando due pesi e due misure.

ASCOLTI: Nella rincorsa agli ascolti a colpi di share questa volta è Maria De Filippi a spuntarla anche se di poco. Per capire meglio questa l’analisi dei dati [fonte Blogo]

la curva blu Ballando con le stelle che è da subito al comando subito sotto la linea del 20% di share, con la curva di Amici che scorre in crescita fino a raggiungere la linea dello show di Rai1 e poi a superarla toccando il 20% facendo “scivolare” il nero delle 21:50 di mezz’ora e acchiappando quindi il pubblico di Rai1 che era andata in nero. Poi le due curve sostanzialmente si equivalgono con quella di Ballando che tocca il 25% durante l’esibizione di Guetta-Pasquale.

In seguito Ballando si mantiene attorno al 25% con Amici subito sotto, che poi in solitaria tocca il 30% di share. La sovrapposizione esatta (21:09-24:45) ci dice di un sostanziale pareggio con Amici lievemente sopra con il 20,35% a fronte del 20,23% di Ballando. Amici come detto ha ottenuto questo risultato anche grazie allo spostamento del nero delle 21:50 alle ore 22:20 e mandando un nero in meno rispetto alla settimana scorsa, ieri sera 4 blocchi pubblicitari mentre sabato scorso 5. Ballando con le stelle ha invece fatto in sovrapposizione con Amici 5 neri pubblicitari come settimana scorsa (6 con la parte dell’access time).

AMICI17 Daniele e Sephora gli eliminati:

Nella seconda puntata del Talent show di Canale5 a primeggiare sono i Blu col 51% di televoto e tra questi sono Einar, Matteo e Carmen che accedono alla terza Fase. Vince la puntata grazie alla commissione esterna, Carmen che accede di diritto al terzo serale ma che non potrà salvare nessuno. Accede al terzo serale anche Bryan salvato dal direttore artistico Luca Tommassini.

Nel corso della procedura di votazione finale della commissione interna (quindi a votare sono gli insegnanti ndr) nella girandola di si e no vengono eliminati e devono quindi lasciare il programma, Daniele della squadra bianca (con 5 no e 1 si) che decide di non ringraziare i professori che l’hanno osteggiato e che prima di lasciare lo studio lancia profondamente commosso un messaggio: Dato che queste telecamere hanno un potere enorme, non insultate la gente che prova a fare arte. Consigliateli, ma non insultateli, perché far smettere di fare arte a una persona è come ucciderla. Quindi, per favore, date critiche, date consigli, ma non insulti, perché gli insulti non fanno crescere nessuno“.

E dopo di lui tocca Sephora, della squadra blu, la cui eliminazione lascia sconcertati un pò tutti compresa la ballerina diciottenne che rimane quasi senza parole ma che viene consolata da Maria De Filippi: Non c’è nessun ballerino uscito di qui che oggi non lavori” commenta Maria De Filippi.

