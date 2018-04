GRAVITY POP FESTIVAL: FRANCESCA MICHIELIN la prima headliner. A Olgiate Olona (VA) dall’11 al 14 luglio 2018 il Festival che non c’era

Il Festival che non c’era: GRAVITY POP FESTIVAL.

Dall’11 al 14 luglio 2018 presso lo Zero Summer Club, all’interno dell’Idea Village in Via S. Francesco d’Assisi 19, Olgiate Olona (VA) ospiterà la prima edizione del festival organizzato da LP World e Nautilus Event. Quattro serate che vedranno protagonista una line up artistica di primissimo piano nel panorama musicale nazionale, che farà del Gravity Pop Festival un evento imperdibile. L’organizzazione del festival è lieta di annunciare la prima headliner, protagonista della serata dell’11 luglio: FRANCESCA MICHIELIN. Dopo aver conquistato i principali club di tutta Italia passando per sold out e raddoppi, FRANCESCA MICHIELIN porterà il suo universo musicale in equilibrio tra cantautorato e electro pop sul palco del Gravity Pop Festival. Durante la sua performance la cantautrice e polistrumentista porterà sul palco i brani di 2640, il suo ultimo album di inediti pubblicato su etichetta Sony Music che ha raggiunto con i singoli Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia la soglia dei 18 milioni di stream su Spotify.Il suo è uno spettacolo che unisce il mondo del live electronics a quello pop/rock, per una scaletta di oltre 20 brani tutti suonati live, senza l’utilizzo di sequenze e riprodotti in una chiave di ascolto inedita. GRAVITY POP FESTIVAL, dall’11 al 14 luglio. Una nuova realtà nel panorama dei festival estivi, caratterizzata non solo da una proposta musicale di alto livello, ma anche da un’offerta di entertainment totale durante tutto l’arco delle giornate, attraverso servizi e attività a disposizione dei partecipanti del festival. Prevendite disponibili da mercoledì 18 aprile sul circuito TicketOne Redazione