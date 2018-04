ISOLA DEI FAMOSI: VINCE NINO FORMICOLA IN ARTE “GASPARE”

E’ Nino il vincitore de l’Isola dei famosi la cui finale è andata in onda lunedì 16 aprile su Canale 5. L’attore ha battuto al rush finale Bianca Atzei al termine di una finale ricca di emozioni. Terza posizione per Amaurys, quarta piazza per Francesca Cipriani, mentre Jonathan si è dovuto accontentare del quinto posto.

All’una e trentasette, viene comunicato il nome del vincitore, orario improponibile, Gaspare, in un daily aveva spiegato i motivi della sua partecipazione al reality e aveva commosso il pubblico per la capacità di mettersi in gioco a quasi 65anni con umiltà. Queste le sue parole : “Dopo la morte di Andrea (Zuzzurro, ndr), in quel momento storico lì ero un po’ sottosopra, perché la mia vita stava andando a rotoli. Io mi sono ritrovato a 60 anni nel ruolo di debuttante. Credetemi, trovarmi a fare il debuttante a 60 anni non è stato per niente divertente. Non essendoci più Andrea mi sono dovuto rendere conto che avrei dovuto urlare alla gente a casa ‘Signori, Gaspare c’è ancora’. Ed è il motivo per cui sono qua“.

Cala il sipario sull’#Isola, ma tranquilli, tra qualche arriva Barbarella a tenerci svegli con il Grande Fratello Nip sempre su Canale5!

Redazione