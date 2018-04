[COMUNICATI] “L’ETERNITA’ (IL MIO QUARTIERE)” FABRIZIO MORO Feat ULTIMO: DA VENERDI 20 APRILE IN RADIO E DIGITAL STORE

FABRIZIO MORO feat ULTIMO

“L’ETERNITA’ (IL MIO QUARTIERE)

DA VENERDI 20 APRILE IN RADIO E DIGITAL STORE



(Sony Music)



L’incontro tra i due cantautori, entrambi provenienti dallo stesso quartiere, avviene, la prima volta a maggio 2017 quandoUltimo viene invitato da Fabrizio ad aprire il suo concerto al Palalottomatica di Roma. Da quel momento nasce un’amicizia e una stima reciproca. Dopo la vittoria di entrambi a Sanremo, Fabrizio e Niccolò si incontrano e decidono, di rielaborare insieme, il brano “L’eternità” già pubblicato nell’album “L’inizio” e in versione riarrangiata e rimasterizzata in “Parole Rumori e Anni”. Nasce così, la versione 2018 di questo pezzo, ribattezzato “L’ETERNITA’ (IL MIO QUARTIERE)” in radio e in digitale da venerdì 20 aprile.

“In fondo ‘l’eternità per me, sei tu’: è questa l’espressione chiave di questo brano racconta Fabrizio. L’eternità è una parola lunga e larga e come questa non ne esistono tante, forse nessuna. Ognuno ne può dare la propria interpretazione a seconda di quello che sta vivendo. E’ una grandissima dichiarazione d’amore in tutto tondo con tutta la consapevolezza che ne deriva.

In Ultimo, rivedo me a 20 anni – dice Fabrizio Moro, le stesse radici, la stessa rabbia, la stessa voglia di emergere… Lavorando insieme, ho avuto come la sensazione di poter trovare nuovamente un equilibrio con il mio passato”

“Per me poter dire di aver partecipato ad un brano di Fabrizio, cantandolo insieme è già una vittoria – dice Ultimo. Questo pezzo rappresenta la voglia di emergere e di durare per sempre. Quello che ho voluto fare nel testo, è descrivere l’eternità in ‘fotografie’. Tutte quelle piccole cose che poi vanno a formare la vita”

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, FABRIZIO MORO ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo, oltre al nuovo progetto “Parole rumori e anni”, 8 album in studio. L’edizione 2018 del Festival di San Remo, lo ha visto vincitore nella categoria Big insieme a Ermal Meta con la canzone “Non mi avete fatto niente”, brano certificato disco di platino. Nel corso degli anni, diversi suoi brani sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi tv. Fabrizio partirà, il 16 giugno, dallo Stadio Olimpico di Roma con il suo tour estivo.

Niccolò Moriconi, in arte ULTIMO, nasce a Roma il 27 Gennaio 1996. Studia pianoforte dall’età di 8 anni presso il conservatorio di musica S.Cecilia di Roma. Inizia a scrivere le sue prime canzoni dai 14 anni: il suo stile nel corso degli anni si evolve in un connubio fra la musica cantautoriale e quella hip hop. Nel 2016 vince One shot game, il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica promosso dalla Honiro, vince e inizia così, nel 2017, la collaborazione con la label romana. Il suo singolo d’esordio è “Chiave”. A ottobre 2017 esce “Pianeti” il primo album di Ultimo: in 24 ore il disco raggiunge la seconda posizione della classifica di iTunes. A febbraio 2018, Ultimo partecipa al Festival di Sanremo e vince con il brano “Il Ballo delle incertezze”, singolo certificato disco d’oro e inserito nell’album “Peter Pan”. A maggio 2018, ULTIMO, tornerà ad esibirsi live con il PETER PAN Tour: 4.05 Bologna – Estragon (sold-out) 05.05 Padova – Gran Teatro Geox 08.05 Venaria Reale (To) Teatro della Concordia (sold.out) – 11.05 Milano – Fabrique (sold out) 12/13.05 Roma – Atlantico ( sold out ) 17.05 Bari – Demodè Club 18.05 Napoli – Casa della Musica (sold-out) 20.05 Perugia – Afterlife (sold-out) 25.05 Firenze – Obihall (sold-out) – 26.05 Milano – Fabrique (sold-out).

Il tour si concluderà con 2 eventi “speciali” : il 2 novembre al Palalottomatica di Roma e il 4 novembre al Mediolanum Forum di Milano.

