AL MAURIZIO COSTANZO SHOW (Anticipazioni): Gemma Galgani e Giorgio Manetti balleranno sulle note di “Noi due nel mondo e nell’anima” cantata live da Riccardo Fogli e Roby Facchinetti

Nel corso del quinto appuntamento, in onda, oggi, in seconda serata, su Canale 5, il Maurizio Costanzo per la cronaca, intervista Antonio Marra, papà di Nicola, ventunenne che ha perso la vita tre settimane fa a Positano (Sa) a causa dell’abuso d’alcool in una serata in discoteca.

Per quanto riguarda lo spettacolo e la musica sul palco del teatro Voxson ci saranno: la conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci, i protagonisti indiscussi di Uomini e Donne Over Gemma Galgani e Giorgio Manetti che, dopo le incomprensioni degli ultimi tempi, sotterrata l’ascia di guerra, balleranno sulle note di Noi due nel mondo e nell’anima cantata live da i due cantanti e musicisti dei Pooh Riccardo Fogli e Roby Facchinetti. Sul palco anche la simpatica Orietta Berti, l’attore comico Andrea Pucci e forse… Michelle Hunziker, presto di nuovo in onda su Canale 5 con “Vuoi scommettere?”, programma di prima serata in cui debutta con la figlia Aurora.



Ospiti anche il primario dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (Pn) Umberto Tirelli e il fondatore del franchising Rossopomodoro Franco Manna.

