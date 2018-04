21/04/2018 – 20:35 #RAI1: BALLANDO CON LE STELLE Terence Hill superospite di Milly Carlucci

sarà nuovamente in scena l’adrenalina della gara di ballo più seguita dal pubblico televisivo. “” torna con una puntata davvero speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da:Nel corso della serata ci sarà una presenza davvero eccezionale: attore, regista, sceneggiatore e produttore televisivo italiano, l’ospite disarà uno degli attori più amati dal pubblico televisivo italiano e internazionale:L’attore, nato a Venezia, ha segnato l’immaginario di più di una generazione, prima in coppia con Bud Spencer e poi protagonista di una serie di avventure soliste nei panni di “Don Matteo”, il parroco ficcanaso dall’innato talento per le indagini. Oltre ai casi da risolvere però ci sono i conflitti, gli amori e le gag dei suoi più cari amici: la perpetua Natalina, il giovane Tomàs e il simpatico Pippo. Insieme all’amico e collega Bud Spencer il 7 maggio 2010 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera. Dopo 24 anni dalla sua ultima regia, per il grande schermo, in questi giorni Terence Hill torna al cinema con un nuovo lavoro: “Il mio nome è Thomas!”.Sulla pista ditutto è pronto per accogliere il suo spettacolare numero “country”.La gara, invece, si aprirà con una sfida ancora in sospeso tra due coppie, quella formata da Akash Kumar – Veera Kinnunen e quella di Amedeo Minghi – Samanta Togni. Solo in questa puntata si scoprirà quale di queste coppie ha passato il turno, ma sono tante le sfide, tutte a passo di danza, che si vedranno fra i concorrenti in gara: Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. Quattro coppie sono state eliminate nelle puntate precedenti, Don Diamont – Hanna Karttunnen e Stefania Rocca – Marcello Nuzio, Eleonora Giorgi – Samuel Peron, Cristina – Luca Favilla, ma la loro “corsa” non è finita; poichè avranno la possibilità di rientrare in gara dimostrando di meritare un posto sulla pista da ballo.Da non perdere anche il terzo appuntamento con il torneo “Ballando con te”, con i migliori artisti selezionati nel tour “Ballando on the road”, svolto nelle regioni italiane. Gli artisti che si sfiderano questo sabato sono il giovane ballerino di Torino, Daniele Fornasiero e il gruppo dei Susy Dance Company di Napoli.A giudicare le performance dei balli in gara sarà, ancora, l’inflessibile giuria presente in studio, ma l’ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e, attraverso il Televoto decreterà di volta in volta la coppia eliminata .Le coppie nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band guidata dache come sempre faranno la colonna sonora per l’intera serata.Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, è attivo il sito del programma: http://www.ballandoconlestelle.rai.it