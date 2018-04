GIANNI MORANDI CANTA IN PIAZZA SAN PIETRO INTRATTENENDO I PELLEGRINI IN ATTESA DELL’ARRIVO DEL PAPA

In piazza San Pietro dove Papa Francesco ha incontrato oggi le diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina, in pellegrinaggio a Roma per ringraziare della visita papale dell’1 ottobre scorso, c’era anche Gianni Morandi che, in attesa dell’arrivo del Pontefice, si è esibito in alcuni dei sui brani più famosi per le migliaia di pellegrini presenti come “Un mondo d’amore”, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, e anche “Romagna mia”. Morandi, che si accompagnva con la sola chitarra è stato salutato con cori e applausi scroscianti. [fonte: Ansa]

Redazione