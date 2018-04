Grande reunion dei naufraghi de L’Isola dei Famosi a “Verissimo” – Posto d’onore a Nino Formicola – in studio anche l’inviato del reality Stefano De Martino.

Sabato 21 aprile 2018 appuntamento speciale con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

In esclusiva, saranno in studio, per una grande reunion, i naufraghi dell’edizione appena terminata de “L’Isola dei Famosi”.

Posto d’onore a Nino Formicola che rilascerà la sua prima intervista tv da vincitore del reality.

Per raccontare tutte le emozioni, gli aneddoti e le curiosità mai svelate sulla loro permanenza in Honduras saranno ospiti: la seconda classificata Bianca Atzei con i finalisti, Amaurys Pérez, Francesca Cipriani e il quinto classificato Jonathan Kashanian.

E ancora, saranno in studio: la guerriera dell’Isola Alessia Mancini, Rosa Perrotta – che ha ricevuto in diretta la proposta di matrimonio del suo Pietro – e Giucas Casella.

Inoltre, dopo tre mesi di assenza dall’Italia, approderà a Verissimo anche l’inviato del reality Stefano De Martino.

