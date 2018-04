BALLANDO CON LE STELLE: escono Minghi, Morra e Ich “la ripescata”. AMICI17: Irama vince la serata e poi nessun eliminato. Ascolti Tv Auditel: AMICI batte BALLANDO

Ballando con le stelle del 21 aprile 2018 su Rai1: in breve, fuori Minghi, Morra e Cristina “la ripescata”

Ecco la classifica dopo la 7^ puntata di Ballando con le Stelle 2018, comprensiva di voti della giuria tecnica, Tesoretto Social (10 punti), Tesoretto Sandro Mayer (50 punti) e Prova Speciale:

Cesare Bocci-Alessandra Tripoli 120 punti

Giovanni Ciacci-Raimondo Todaro 88

Giaro Giarratana-Lucrezia Lando 74

Francisco Porcella-Anastasia Kuzmina 67

Gessica Notaro-Stefano Oradei 48

Massimiliano Morra-Sara Di Vaira 41

Akash Kumar-Veera Kinnunen 39

Nathalie Guetta-Simone Di Pasquale 11 punti

Nel contest “Ballando con …te” vince a Susy Dance Company

Le coppie qualificate per i quarti di finale: Cesare Bocci-Alessandra Tripoli , Giovanni Ciacci-Raimondo Todaro, Giaro Giarratana-Lucrezia Lando ( che hanno vinto il ripescaggio finale), Francisco Porcella-Anastasia Kuzmina, Gessica Notaro-Stefano Oradei, Akash Kumar-Veera Kinnunen, Nathalie Guetta-Simone Di Pasquale.

Sull’altro fronte su Canale5, Amici17 si è concluso con nessun eliminato dopo una polemica abbastanza accesa tra la Parisi, supportata da Ermal Meta contro Biondo reo di aver usato l’autotune per regolare la tonalità. “Autotune is for pussies” ( «auto-tune è per le fighette») ha esclamato la ballerina americana: Sei in una gara di canto e stai barando, stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato. Canta senza autotune, per rispetto degli altri cantanti“, mentre Ermal paragona lo strumento al doping e ne ritiene inappropriato l’uso in gara. Difesa a spada tratta di Zerbi (che accusa la Parisi di sessismo ndr) e Simona Ventura nei confronti di Biondo per i quali è lui la nuova promessa di Amici.

Alla fine Biondo chiede scusa a Heather per l’atteggiamento di insofferenza assunto nel corso dello scontro verbale.

La presenza di Belén Rodriguez che ritorna ad Amici per ballare con Diego Armando Maradona, ospite illustre della puntata. «Mi ha fatto il regalo più bello della mia vita», dice l’argentina dopo il ballo, distrae il “pibe de oro“dalla palese insofferenza per la lungaggine del programma a causa delle varie polemiche e discussioni sollevate dai giudici dopo ogni esibizione.

In conclusione: Irama, vincitore di serata, salva Einar, mentre Luca Tommassini salva Valentina. Ma la girandola dei ‘Sì’ e dei ‘No’ grazia tutti, anche il controverso Biondo. Li rivedremo tutti nel quarto serale.

ASCOLTI: vince la sfida dello share la terza puntata del serale di Amici:

Ballando con le stelle13 ha registrato un netto di 3.657.000 telespettatori, share, 19,66%

Amici17 Serale h a registrato un netto di 3.792.000 telespettatori, share 21,56%.

