Questa sera, Lunedì 23 aprile, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Grande Fratello” condotto da Barbara d’Urso.



In studio anche Simona Izzo e Cristiano Malgioglio che potrebbe riservare delle “sorprese”… Aida Nizar – la spagnola che abbiamo conosciuto alla fine della prima puntata – entrerà finalmente nella Casa come concorrente. L’opinionista Malgioglio manterrà la promessa fatta: “Se Aida dovesse entrare mi incatenerei…”? Veronica Satti ascolterà le dichiarazioni che il padre Bobby Solo e Angelo Sanzio racconterà un terribile episodio della sua infanzia: è stato vittima di bullismo. I colpi di scena non finiscono qui. L’ex naufraga Paola Di Benedetto avrà la possibilità di chiarire la situazione con Matteo Gentili. I due sono stati fidanzati e si sono lasciati prima che l’ex Madre Natura partisse per “L’Isola dei Famosi” dove ha incontrato Francesco Monte con cui ha adesso una relazione. Per la prima volta, i due torneranno a parlarsi guardandosi negli occhi e non attraverso i media. Nel frattempo, Matteo sembra essersi integrato perfettamente nel gruppo che ha trascorso i primi sette giorni di reclusione tra i comfort della Casa e il Lido Carmelita. Tra una discussione e un’altra, si sono già delineate le prime simpatie: Lucia Orlando e Filippo Contri si sono scambiati effusioni e baci. E’ l’inizio di una storia d’amore? Il televoto potrebbe interrompere però questa conoscenza… Il pubblico deciderà chi dovrà abbandonare la Casa tra Valerio Logrieco e Filippo Contri appunto. Il voto dei telespettatori sarà espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Messenger di Facebook, sito web e SMS. Non mancherà poi, la nuova tornata di nomination.

Redazione