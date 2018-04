RAI2: FAN CARAOKE Al via la nuova stagione con Andrea Perroni, Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas

Tra musica, sorprese, risate e momenti amarcord emozionanti, torna la nuova stagione di Fan Caraoke, condotta da Andrea Perroni con Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, dal mercoledì 25 aprile alle 23.20 su Rai2.

In un’auto, guidata dal comico romano, un personaggio famoso si racconterà senza filtri, con la complicità della musica e di alcuni amici celebri che a sorpresa saliranno a bordo della vettura.

Una seconda auto, la “fan car”, alla cui guida si alterneranno Brenda e Giorgia, ospiterà la sfida fra tre fan. Solo chi dimostrerà di conoscere alla perfezione il proprio idolo, avrà la possibilità di incontrarlo di persona alla fine del viaggio. Gli altri, saranno costretti a scendere e ad abbandonare il gioco.

In un’atmosfera festosa e scanzonata, fra un semaforo e uno stop, conosceremo meglio, come non li abbiamo mai visti, Gigi e Ross (25 aprile), Cristina D’Avena (2 maggio), Lorella Cuccarini (9 maggio), Alvaro Soler (16 maggio), Iva Zanicchi (23 maggio), Enrico Brignano (30 maggio), Marco Tardelli (6 giugno) e i loro speciali compagni di viaggio.

Capiterà, ad esempio, di fare un tuffo nel passato con Cristina D’Avena cantando on the road le sigle storiche dei cartoni animati insieme ad Ale e Franz, Pamela Prati e Alessio Bernabei. O di assistere Enrico Brignano e Lucia Ocone esibirsi a squarciagola in “Felicità” di Al Bano e Romina. O di ripercorrere la vita e la carriera de “la più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, in compagnia di alcuni amici di sempre, come Raf e Giampiero Ingrassia.

Nella prima puntata, Andrea Perroni andrà con Gigi e Ross in giro per Napoli, tra canzoni, risate, citazioni di film, sigle di cartoni animati, imitazioni, sketch e aneddoti di ogni tipo. Salirà a bordo Claudio Lippi, di cui Gigi e Ross ascolteranno per la prima volta l’esordio canoro e con lui formeranno un surreale trio comico. A seguire, li raggiungerà Giulia Salemi, prima di fermarsi e incontrare i Neri Per Caso con cui daranno vita ad un emozionante omaggio musicale a Pino Daniele.

FAN CARAOKE è un format ideato da Nonpanic con il central team di Banijay. Capo progetto Francesco Foppoli – Regia Alessandro Tresa.

