GRANDE FRATELLO 15: Gli inquilini della “Casa” fanno infuriare il Web che chiede provvedimenti per gli attacchi di bullismo contro la concorrente spagnola Aida Nizar

L’ingresso di Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello 2018 non deve essere stato gradito al resto degli inquilini della Casa, visti i continui attacchi subiti dalla concorrente spagnola. I reiterati episodi di astio nei suoi confronti hanno infastidito non poco il popolo del web che chiede vengano presi provvedimenti nei confronti dei concorrenti colpevoli di veri atti di bullismo messi in atto con pesanti insulti e atteggiamenti al limite dello scontro fisico soprattutto da parte del nigeriano Baye Dame che pare abbia preso di mira Aida soprattutto dopo l’episodio di ieri 25 aprile colpevole di aver mangiato la sua porzione di tiramisù (preparato dallo stesso Baye ndr) prima degli altri concorrenti. Aida dapprima ha cercato di rispondere agli insulti con la calma ma poi è scoppiata a piangere non capendo il perchè di tanto astio. Aida inoltre, pare essere stata isolata anche dagli altri concorrenti tutti compatti con Baye e contro la Nizar.

Ma gli attacchi di Baye Dame non hanno lasciato indifferente nemmeno Malgioglio, l’opinionista del Grande Fratello, che infatti ha scritto su Instagram concordando con il dissenso del web: “Baye troppo aggressivo… non mi piace affatto – usa troppo bullismo contro Aida . E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati”.

L’appello del web e non solo è che Barbara D’Urso e la produzione prendano seri provvedimenti nei confronti del concorrente nigeriano i cui insulti variano da “Brutta schifosa” a Aborto cacat* da un cervello malato” passando per “te sfonno”, condannando però anche Danilo, Veronica e Lucia che hanno contribuito a creare un clima di intimidazione nei confronti di Aida Nizar, la quale per contro non ha mai utilizzato toni irriverenti.

