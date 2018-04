[COMUNICATI] DOMANI M¥SS KETA OSPITE DI PIERO CHIAMBRETTI SU CANALE 5 A “MATRIX CHIAMBRETTI”. IN CONCERTO AL MONK DI ROMA IL 30 APRILE

M¥SS KETA

OSPITE DI PIERO CHIAMBRETTI

NELLA PRIMA PUNTATA DELLA NUOVA STAGIONE DI

“MATRIX CHIAMBRETTI”

venerdì 27 aprile in seconda serata su

CANALE 5

E IL 30 APRILE

L’ #UVIC TOUR ARRIVA AL MONK DI ROMA

Prevendite: https://goo.gl/95N3NK



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/195400771068230/

M¥SS KETA sarà ospite di Piero Chiambretti nella prima puntata della nuova stagione di “Matrix Chiambretti”, in onda venerdì 27 aprile in seconda serata su Canale 5.

Circondata da alcuni dei personaggi simbolo della cultura pop italiana – vera passione della divina Keta – come Simona Ventura, Pupo, Alda D’Eusanio e Francesca Barra, l’artista milanese presenterà BOTOX, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album UNA VITA IN CAPSLOCK, uscito il 20 aprile per Universal Music/La Tempesta (https://umi.lnk.to/UVIC ).

Nel video di BOTOX, insieme alla diva definitiva dal volto mascherato e dalle molteplici identità, l’attrice Tea Falco (https://www.youtube.com/watch?v=_Zz_34Nnmdo).

E chi meglio di M¥SS KETA – donna di spettacolo, anzi spettacolo di donna – che in BOTOX canta lo spasmodico bisogno indotto di apparire, tipico della società contemporanea, poteva rappresentare l’autorevole voce da coinvolgere nel tema di questa prima puntata “Essere o apparire”?

“Trasformista alla Lady Gaga, sfacciata alla Peaches, femme fatale” l’ha recentemente definita Il Messaggero mentre secondo il Venerdì di Repubblica è “un adorabile incrocio fra un’odalisca, una rapinatrice e un’apparizione vanziniana epoca Via Montenapoleone”. Ma a tutti M¥SS risponde “Le definizioni sono umane, io sono suerreale”.

E fra una data live e una partecipazione televisiva, la stella più brillante dello star system contemporaneo arriva a Roma lunedì 30 aprile al Monk Club per presentare al pubblico capitolino il suo primo vero album già osannato dalla critica. L’#UVIC tour, organizzato da DNA concerti, proseguirà poi il 4 maggio a Bologna, il 5 maggio a Livorno, il 26 maggio a Molfetta.

Redazione