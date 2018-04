LAURA PAUSINI: salta a sorpresa il concerto di questa estate in Sardegna – La cantante risponde alle polemiche dei fan delusi

Salta a sopresa il concerto di Laura Pausini in Sardegna. A comunicarlo la stessa cantante che oltre a spiegarne i motivi risponde ai fan che, delusi, sollevano qualche polemica:

“La Sardegna purtroppo non ci sarà. Speriamo il prossimo anno” e poi sempre su Instangram ha replicato così alle polemiche innescate da qualche fan: “Basta polemiche. Non sopporto più. Non stiamo giocando a risiko. I concerti sono complicati da organizzare e spesso è difficile accontentare tutti. Stiamo tutti lavorando, non stiamo facendo una gita. Cercate di rispettare le persone. Diversamente se sono sempre fonte di insoddisfazione per voi, siete liberi di seguire chi evidentemente vi rende più sereni. Buona giornata.

Laura Pausini

Il concerto di questa estate sarebbe stato l’evento dell’anno nell’Isola e di fatto non si conoscono i motivi dell’annullamento, per cui la notizia è stata accolta dai fan come una vera doccia fredda.

