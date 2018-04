SERGIO CAPUTO: da oggi in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Scrivimi Scrivimi”

Da oggi 27 aprile in programmazione radiofonica “Scrivimi Scrivimi” è il nuovo singolo di Sergio Caputo.

“Scrivimi Scrivimi” parla dei rapporti umani nella giungla dei “social”, luogo virtuale dove ci si può incontrare fra sconosciuti, ma dove la solitudine è sempre in agguato e nel quale le persone con cui dialoghiamo potrebbero non essere chi dicono di essere o non essere come vogliono sembrare. Sui social, i timidi e gli introversi diventano espansivi, estroversi e a volte aggressivi, i brutti diventano belli e la gente vuole mostrare solo i suoi aspetti migliori. Il bisogno di comunicare e di essere ascoltati può dare dipendenza, e quando dall’altro lato dello schermo non arriva ciò che si desidera, ovvero incondizionata ammirazione o amore idealizzato, si entra in uno stato di ansia che non avevamo messo in conto quando ci siamo inoltrati nella giungla. “Scrivimi Scrivimi” parla di tutto questo, ma alla fine resta… una canzone d’amore.

Link video: https://youtu.be/crOfpAxbdzs

“Scrivimi scrivimi“, è uno degli inediti che compresi nel prossimo album, che sappiamo si titolerà “Oggetti smarriti” – che uscirà in maggio e che riporterà alla luce dei brani estrapolati dagli album del cantautore meno conosciuti dai media ma che secondo il cantautore meritano una riscoperta.

Redazione

!