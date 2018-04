Nella quarta puntata del serale di Amici 17 in onda sabato 28 aprile su Canale5, Irama vince la puntata, si dichiara onorato e va di diritto alla puntata successiva, tuttavia non può salvare nessuno. Spetta quindi al direttore artistico Luca Tommassini scegliere chi salvare e la fortunata questa volta è Loren che va a raggiungere Irama. Tutti gli altri sono a rischio di eliminazione, saranno quindi i giudici a decidere chi resterà e chi no. Einar e Biondo hanno dovuto penare più di altri prima di passare il turno e si sono dovuti esibire su richiesta di Zerbi su alcuni loro cavalli di battaglia ma alla fine ce l’hanno fatta (come era ovvio ndr)e anche questa settimana la puntata si è conclusa senza eliminati. In chiusura Maria De Filippi ha annunciato il Tour di Emma che si è esibita nel suo ultimo inedito e ha salutato e ringraziato Alessandra Amoroso che lascia il programma.

Su Rai1 a Ballando con le Stelle si inizia con il ripescaggio tra gli eliminati e vincono Amedeo Minghi, Massimiliano Morra e Stefania Rocca. Il pubblico ha deciso quindi di eliminare definitivamente: Don Diamont, Eleonora Giorgi e Cristina Ich.

Giovanni Ciacci conquista il primo posto della classifica grazie al tesoretto social di 10 punti. Ballerina per una notte, suor Cristina che ottiene un tesoretto di 50 punti.

Il verdetto del televoto di questa settimana ha stabilito che ad avere la peggio fosse Gessica Notaro, la quale ha dovuto affrontare lo spareggio con Massimiliano Morra, Amedeo Minghi e Stefania Rocca. La Notaro si è sfidata con Minghi che perde allo spareggio permettendo alla Notaro di accedere alla finale. Nella seconda sfida ha vinto Massimiliano Morra che ha eliminato Stefania Rocca.

La prossima settimana ci sarà la semifinale di #Ballando con le stelle 2018, dove verranno annunciati i nomi dei finalisti ufficiali. Cambio di programmazione invece per la finale che andrà in onda il 19 di maggio per lasciare spazio il 12 maggio alla diretta dell’Eurovision 2018.

ASCOLTI tra i due programmi del sabato sera ad avere la meglio è stato …

Amici 17 Serale ha registrato un netto di 3.568.000 telespettatori, share 19,53%. La Buonanotte di Amici – dall’1.06 all’1.18 – ha raccolto 1.495.000 spettatori e il 21.8%.

Ballando con le stelle 13 ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista 4.209.000 telespettatori, share 18,47% e nel programma 3.718.000, 20,79%.

Redazione