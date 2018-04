GF15: INTERVIENE L’ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA: l’aggressione verbale e psicologica sull’ospite della Casa, Aida, sono inaccettabili…

Il comportamento poco consono ad un programma televisivo come quello degli inquilini della Casa del GF15 e soprattutto gli attacchi continui contro la concorrente spagnola Aida Nizar, ha richiamato l’attenzione dell’Associazione Telefono Rosa, che da sempre tutela le donne, che in un comunicato ha scritto: “Quello che abbiamo visto nelle immagini diventate ormai virali sui social, sulla aggressione verbale e psicologica dell’ospite della Casa, Aida, sono inaccettabili. Certe che la direzione della nota trasmissione espellerà il partecipante Baye, vogliamo stigmatizzare anche il comportamento della produzione stessa che ha permesso, non solo che questa scena si protraesse per vari minuti, ma che venisse ripresa come nulla fosse dalle telecamere.

Se è vero che il “Grande Fratello” è per definizione il programma dove nulla può essere nascosto a produzione e pubblico, allora ci chiediamo come sia possibile che nessuno sia intervenuto”. E ancora: “Pensate forse che la violenza psicologica sia meno grave di quella fisica? Pensate che una aggressione verbale sia meno dannosa? Pensate che l’atteggiamento da bulli (attuato da più di un componente) siano una cosa su cui si può soprassedere? Vi sbagliate di grosso. Così facendo contribuite, con un prodotto mediatico visto da milioni di persone (molti dei quali giovanissimi!), alla sub-cultura della violenza che noi ogni giorno combattiamo. Ci aspettiamo risposte immediate sia sui provvedimenti al concorrente sia sul mancato intervento della produzione”.

Ma nonostante le petizioni sui social del popolo web e non solo (anche molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro dissenso sui social ndr) , che chiedono provvedimenti immediati a carico di alcuni componenti della cosidetta “banda” della Casa più spiata d’Italia e nonostante il comunicato dell’Ass.ne Telefono Rosa nulla ancora è stato fatto e intanto le “angherie” contro la concorrente spagnola continuano in modalità sempre più pesante …

Ma chi è Aida Nizar Delgrado?: Aida è nata a Valladolid il 12 maggio del 1975, ha conseguito una laurea in comunicazione e poi ha lavorato come giornalista televisiva, coordinatrice di programmi musicali e life coach. Ha partecipato all’ultima edizione del Gran Hermano Vip .

Redazione