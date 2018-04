Grande successo di Ermal Meta in concerto al Forum di Assago e grandi ospiti sul palco: Elisa, Fabrizio Moro, Jarabe De Pablo e Venditti.

Grande successo per il concerto di Ermal Meta ieri 28 aprile al Mediolanum Forum di Assago sold out per l’occasione. Il cantante italo-albanese ha ospitato sul suo palco pieno di luci e colori artisti del calibro di Elisa Toffoli, Fabrizio Moro, Jarabe de Pablo e Antonello Venditti con cui ha dato vita a dei duetti che hanno trovato negli applausi del pubblico la risposta entusiasmante e calorosa. Con lui anche la La Fame di Camilla gruppo con il quale l’artista ha iniziato la sua avventura da cantante. I tantissimi fan del cantante si sono scatenati sui social postando foto, video e commenti a riprova che Ermal rappresenti ormai nel mondo musicale e cantautorale una delle realtà più valide e consolidate.

Questa la scaletta del concerto: Non Abbiamo Armi, Gravità con me, Ragazza Paradiso, Le luci di Roma, Caro Antonello, Che fantastica storia è la vita (con Antonello Venditti), Il vento della vita, Amore alcolico, 9 primavere, Voodoo Love, Volevo dirti, Molto bene, molto male, Vietato morire , Storia di una favola (La Fame di Camilla), Niente che ti assomigli (La Fame di Camilla) Come il sole a mezzanotte (La Fame di Camilla), Piccole cose (che sai ignorare) (La Fame di Camilla), Non mi avete fatto niente (con Fabrizio Moro), Quello che ci resta, Dall’alba al tramonto, Io mi innamoro ancora, Piccola anima, Mi salvi chi può. BIS New York, Odio le favole, Straordinario, A parte te.

E questi i ringraziamenti dell’artista lasciati sul suo profilo social per ringraziare tutti i presenti: “È stata la serata più bella della mia vita. Grazie di cuore ad ognuno di voi. Non lo dimenticherò“. Lo scatto, condiviso solo nel primo pomeriggio di oggi, ha già conquistato oltre 10 mila like, numerose condivisioni e commenti dei fan.

Redazione