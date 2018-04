30/04/2018 – 23:20 #RAI1: CHE FUORI TEMPO CHE FA Ospiti in studio Paolo Mieli, Lea Pericoli, Ale & Franz, Valeria Marini, Rita Pavone e Raul Cremona

Nuovo appuntamento con il tavolo di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda alle 23:20 di lunedì 30 aprile su Rai1.

Come sempre, Che Fuori Tempo Che Fa sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza.

Oltre alla presenza fissa di Max Pezzali, al tavolo questa settimana Paolo Mieli, di cui è uscito nelle librerie l’ultimo libro “La storia del comunismo in 50 ritratti” e l’ex campionessa Lea Pericoli, numero uno del tennis nel nostro Paese per 14 anni, tuttore detentrice del record assoluto di titoli italiani conquistati. Con loro, Ale & Franz con Valeria Marini, protagonisti insieme del film di animazione “Show Dogs – Entriamo in scena”, Rita Pavone, artista italiana molto apprezzata anche all’estero con all’attivo 50 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera e il comico, illusionista, presentatore e attore Raul Cremona.

Redazione