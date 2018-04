CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2018 a ROMA: 8 ore di musica in diretta su RAI3, da Piazza San Giovanni in Laterano, e su RADIO2 con il live e il backstage!

CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2018

“SICUREZZA: IL CUORE DEL LAVORO”

Piazza San Giovanni in Laterano, Roma

#1M2018

#STAPERSUCCEDERE

Ecco la line up del Concertone 2018:

GIANNA NANNINI – FATBOY SLIM – MAX GAZZÈ & FORM – CARMEN CONSOLI – ERMAL META – SFERA EBBASTA – LO STATO SOCIALE – COSMO – LE VIBRAZIONI – CALIBRO 35 – I MINISTRI – THE ZEN CIRCUS – CANOVA – WILLIE PEYOTE – ULTIMO – NITRO – ACHILLE LAURO e BOSS DOMS – GAZZELLE – FRANCESCA MICHIELIN – FRAH QUINTALE – GEMITAIZ – MARIA ANTONIETTA – GALEFFI – MIRKOEILCANE – JOHN DE LEO – WRONGONYOU – DARDUST ft. JOAN THIELE

Conducono

AMBRA ANGIOLINI e LODO GUENZI de Lo Stato Sociale

IL CONCERTO SARÀ TRASMESSO IN DIRETTA

FINO A MEZZANOTTE SU RAI3

RADIO2 sarà on air con il Live e racconterà il backstage

CON ANDREA DELOGU, EMA STOKHOLMA, CAROLINA DI DOMENICO E MELISSA GRETA MARCHETTO

Promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, torna l’atteso appuntamento con il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO a ROMA che, anche quest’anno, sarà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per 8 intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI 3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2

Con la regia di Cristiano D’Alisera, conducono AMBRA ANGIOLINI e LODO GUENZI de Lo Stato Sociale.

Quest’anno Rai Radio2, oltre a seguire l’evento on air dalle ore 16 a mezzanotte, per la prima volta racconterà il backstage del Concertone in diretta sulla pagina Facebook di Radio2 e il canale YouTube della Rai e sarà presente in piazza con una conduzione interamente al femminile, composta da Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico. Inoltre, Radio Rai 2, in collaborazione con Atac, viaggerà in diretta a Roma su “frequenze metropolitane”, dalle ore 16.00 e fino alla fine del servizio.

Questi i nomi degli artisti confermati che saranno sul palco dell’edizione 2018 del Concerto del Primo Maggio: GIANNA NANNINI – FATBOY SLIM – MAX GAZZÈ & FORM – CARMEN CONSOLI – ERMAL META – SFERA EBBASTA – LO STATO SOCIALE – COSMO – LE VIBRAZIONI – CALIBRO 35 – I MINISTRI – THE ZEN CIRCUS – CANOVA – – WILLIE PEYOTE – ULTIMO – NITRO – ACHILLE LAURO e BOSS DOMS – GAZZELLE – FRANCESCA MICHIELIN – FRAH QUINTALE – GEMITAIZ – MARIA ANTONIETTA – GALEFFI – MIRKOEILCANE – JOHN DE LEO – WRONGONYOU – DARDUST ft. JOAN THIELE

Si aggiungono ai nomi in line up anche i vincitori dei contest che ogni anno danno la possibilità ad alcuni giovani e talentuosi artisti di calcare il palco di Piazza San Giovanni.

Si esibiranno al Concertone 2018 in qualità di vincitori di 1M NEXT 2018: ERIO, LA MUNICIPÀL e ZUIN.

Il vincitore assoluto verrà poi proclamato durante l’evento ed avrà la possibilità di ricevere i premi di SIAE, Nuovo Imaie, Altoparlante e MEI.

Sul palco di Piazza San Giovanni suoneranno anche ESPOSITO (vincitore di Area Sanremo – concorso partner di 1M NEXT fin dal 2016), BRASCHI (selezionato dal contest iLiveMusic),GIORGIO BALDARI (dal contest musicale per la Sicurezza Stradale #buonmotivo) e gli INDIGO FACE, band alternative-pop londinese che ha trionfato alla finale di 1MEurope 2018 che si è svolta al Cargo2 di Londra.