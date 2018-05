GF15 – MALORE DI AIDA NIZAR DOPO LA DIRETTA – POTREBBE USCIRE DALLA CASA

Aida Nizar pare intenzionata a lasciare il Grande Fratello 2018 perché teme di non essere riuscita a tirare fuori il lato migliore della sua personalità: “Sono sola non riesco a far capire il mio pensiero, non riesco a far capire il mio stile di vita, non riesco. Non posso continuare ad andare avanti così, quando ho sentito l’applauso del pubblico quando ho detto ‘Me ne vado’, questo mi ha distrutto. Non voglio questo, non merito questo. Tutti mentono, ma cosa c’entro io qui? Cosa c’entro? Per carità!“

Nella terza puntata di ieri Lunedì 30 aprile, la concorrente spagnola è finita in nomination punitiva (insieme a Luigi Favoloso) e dopo la diretta del GF 2018, forse per la tensione di una puntata complicata che ha portato alla squalifica di Baye Dame, il concorrente di origini nigeriane, per atti di bullismo nei suoi confronti, ha vomitato in bagno dove le telecamere del Grande Fratello 2018 sono eccezionalmente entrate immortalando tutto. A soccorrerla per prima, è stata Veronica Satti, ma Aida ha rifiutato il suo aiuto preferendo quello di Simone Coccia e Alberto Mezzetti, le persone con cui ha legato di più nell’ultima settimana.

ASCOLTI: Grande Fratello, terza puntata, ha registrato 4.766.000 telespettatori, share 27,17%.

La programmazione del programma dalla prossima puntata riprenderà ad andare in onda di martedì.

Redazione