Gli Ascolti TV confermano il successo del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2018 DI ROMA che ottiene il miglior risultato degli ultimi 5 anni in termini di share ed Ascolti TV! Attenzione mediatica e Ascolti Tv in forte ascesa per il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2018 che si è svolto ieri in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma e che ha messo in scena il meglio della “Nuova Musica Italiana“. Il Concertone 2018, che è stato trasmesso in diretta dalle 15.00 a mezzanotte su RAI 3, complessivamente registra infatti una media di 1.325.576 ascoltatori e il 7,56% di share, crescendo di 144.707 spettatori e dello 0,86% di share rispetto all’edizione 2017 (che era stata comunque la più seguita degli ultimi anni) e raggiungendo quindi una copertura di ben 16.778.837 di contatti, persone diverse tra loro che hanno visto almeno un minuto del programma, pari al 28,61% della popolazione italiana.

I contatti conquistati dall’evento sono molto cresciuti rispetto all’edizione 2017 (+2.556.170) quando aveva intercettato 14.222.667 di individui (copertura pari al 24,23%). Il picco d’ascolto dell’intera giornata è stato registrato alle ore 20:41 con ben 2.770.657 spettatori connessi per uno share dell’11,67%. Anche i dati dei social sono entusiasmanti: #1M2018 e #concertone sono stati il trend topic italiano su Twitter della giornata di ieri, con più di 10mila reaction ai post; su Instagram sono stati registrati 2533 post pubblici e menzioni con #1M2018; la fanbase del Concertone è cresciuta di 10mila follower su Facebook, 6mila seguaci su Instagram e 1500 su Twitter. Condotto dalla spumeggiante accoppiata composta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, il Concerto del Primo Maggio 2018 ha portato sul palco di Piazza San Giovanni il meglio della musica attuale italiana, la musica che suona nei cuori e nelle cuffiette del paese reale, quella che riempie i club e i palazzetti e che fa milioni di visualizzazioni e ascolti su Youtube e Spotify.

Le 8 ore di musica sono state accumunate dal tema di quest’anno voluto da CGIL, CISL e UIL: “Sicurezza: il Cuore del Lavoro” e raccolte in una trasmissione pensata e scritta da un team di autori di grande prestigio (Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo e Paolo Biamonte). La nuova linea artistica del Concerto del Primo Maggio voluta dall’organizzatore Massimo Bonelli e improntata su un cast contemporaneo e prevalentemente composto dagli artisti che rappresentano l’attuale momento musicale nazionale, è stata ampiamente premiata dai fatti. Anche la piazza, gremita come al solito nonostante le limitazioni di accesso volute dalle nuove stringenti normative sulla sicurezza, ha risposto con entusiasmo, facendo da eco al successo di share e ascolti della diretta su Rai3 che non ha mai raggiunto numeri così alti nelle ultime edizioni. Ecco infine l’ordine di esibizione degli artisti: INDIGO FACE, GIORGIO BALDARI, BRASCHI, ESPOSITO, MARIA ANTONIETTA, FRAH QUINTALE, WRONGONYOU, ACHILLE LAURO e BOSS DOMS, MIRKOEILCANE, NITRO, GALEFFI, GEMITAIZ, GAZZELLE, WILLIE PEYOTE, ERIO, LA MUNICIPÀL, ZUIN,DARDUST ft. JOAN THIELE, CANOVA, THE ZEN CIRCUS, FRANCESCA MICHIELIN, JOHN DE LEO, MINISTRI, GIANNA NANNINI, ULTIMO, SFERA EBBASTA, MAX GAZZÈ & Orchestra Filarmonica Marchigiana, ERMAL META, CARMEN CONSOLI, COSMO, LE VIBRAZIONI, LO STATO SOCIALE, CALIBRO 35 e FATBOY SLIM. Redazione