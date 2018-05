EMMA: da oggi in radio il nuovo singolo “MI PARLI PIANO” – Al via il 16 maggio dal Pala Lottomatica di Roma “ESSERE QUI Tour”

EMMA

DA OGGI IN RADIO “MI PARLI PIANO”

nuovo singolo estratto dall’album “ESSERE QUI”

Al via il 16 MAGGIO dal PALA LOTTOMATICA di ROMA

“ESSERE QUI Tour”

il tour nei PALASPORT delle PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE!

Da oggi, venerdì 4 maggio, arriva in radio “MI PARLI PIANO”, il nuovo singolo di EMMA estratto dall’album “ESSERE QUI” (Universal Music). Un’intensa ballata in cui Emma, con la sua voce calda e graffiante, parla d’amore, amicizia e affetti.

«La complessità delle relazioni e la mancanza di comunicazione – spiega Emma in merito al brano – Muri sempre più alti che ci limitano nelle nostre esternazioni… e la presunzione di pensare che il tempo sarà sempre dalla nostra parte».

Dopo essere stata protagonista musicale a Tokyo all’interno del festival “Italia Amore Mio 2018”, Emma lo scorso 25 aprile ha rappresentato l’Italia anche a Las Vegas, in uno showcase esclusivo sul palco della Latin Billboard Music Week, principale manifestazione dedicata agli operatori del settore discografico legata al mercato latino-americano.

Mancano, intanto, pochi giorni al ritorno live di EMMA nei palasport delle principali città italiane con “Essere qui Tour” che partirà il 16 maggio dal Pala Lottomatica di Roma.

I biglietti per le date del tour nei palasport, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (Per informazioni:www.fepgroup.it).

16 MAGGIO – Pala Lottomatica di ROMA

18 MAGGIO – Mediolanum Forum di ASSAGO – MILANO

19 MAGGIO – Pala Alpitour di TORINO

21 MAGGIO – Kioene Arena di PADOVA

23 MAGGIO – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

26 MAGGIO – Pal’Art Hotel di ACIREALE – CATANIA

28 MAGGIO – Pala Partenope di NAPOLI

Prodotto insieme a Luca Mattioni, “Essere qui” è stato pubblicato anche in Giappone! È un disco di undici tracce che mostra una femminilità concreta, carnale e ottimista. Senza però perdere il senso della realtà. Un album che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale, che definisce appieno la personalità di Emma. Al disco hanno collaborato autori di notevole personalità e musicisti del calibro di Paul Turner, Enrico “Ninja” Matta, Lorenzo Poli, Luca Mattioni, Adriano Viterbini e Andrea Rigonat.

Questa la tracklist di “ESSERE QUI”: “L’isola”, “Le ragazze come me”, “Sottovoce”, “Mi parli piano”, “Effetto domino”, “Le cose che penso”, “Portami via da te”, “Luna e l’altra”, “Malelingue”, “Sorrido lo stesso”, “Coraggio”.

Redazione