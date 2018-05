06/05/2018 – 14:00 #RAI1 -DOMENICA IN: Ospite d’eccezione,IVANA TRUMP e il suo ex marito ROSSANO RUBICONDI 

A una settimana dalla festa della mamma,la nuova puntata di “” dedicherà l’apertura ai papà, per comprendere com’è cambiato il loro ruolo negli ultimi anni e analizzare le sfide sociali che i padri contemporanei devono superare. Ospiti l’autore e conduttoreaccompagnato dalla figlia Benedetta,campione nello sport e in famiglia, e Giorgio Ceccarelli, padre divorziato che ha dedicato la sua vita all’affermazione dei diritti di figli, genitori e nonni fondando l’associazione Figli Negati.

Si cambia pagina con il consueto “Processo a Ballando con le Stelle”, dove verranno discussi gli episodi più salienti e controversi della puntata del sabato sera, in compagnia del giurato Guillermo Mariotto e di tre amate coppie protagoniste di questa edizione: Giaro Giarratana con Lucrezia Lando, Gessica Notaro con Stefano Oradei e Francisco Porcella con Anastasia Kuzmina.

In studio anche un ospite d’eccezione, Ivana Trump, prima moglie dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, accompagnata dall’ex marito Rossano Rubicondi: intervistati insieme per la prima volta dopo molto tempo, commenteranno la loro esibizione sul palco di Ballando e parleranno del loro tanto chiacchierato rapporto di coppia, che verrà testato in diretta con il “Gioco delle affinità”.

E ancora, una star della lirica italiana, Katia Ricciarelli, che si racconterà a Cristina Parodi ripercorrendo la sua lunga e fortunata carriera. In collegamento da Lisbona, poi, Ermal Meta e Fabrizio Moro descriveranno la loro esperienza in preparazione all’imminente Eurovision Song Contest, dove rappresenteranno l’Italia.

Benedetta Parodi questa settimana sarà a Napoli, ospite “A casa di…” Veronica Maya per una divertente e movimentata intervista in cucina.

A commentare la puntata un parterre formato da Anna Pettinelli, Adriano Panatta, Monica Leofreddi, Catena Fiorello e Claudio Lippi.

A fare da colonna sonora al programma saranno le splendide voci di Karima, Sal Da Vinci e Silvia Salemi, accompagnati dalla band di Domenica In.