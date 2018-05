AMICI17″ 5^pt: VINCE IRAMA,FUORI VALENTINA, ZIC, MATTEO. #BALLANDO CON LE STELLE 13″: NATHALIE GUETTA VA IN FINALE ED E’ POLEMICA – ASCOLTI: Il pubblico abbandona AMICI e vince #BALLANDO 

La quinta puntata del serale di “Amici 17“, in prima serata su Canale5 si apre con una novità: una doppia sfida a squadre con due fasi ad eliminazione.

Gli undici allievi ancora in gara nel talent show condotto da Maria De Filippi hanno dovuto affrontare una serata complicata e si sono trovati di fronte a una doppia fase di eliminazione che si è conclusa con l’uscita di ben quattro elementi della scuola: Valentina, Matteo, Zic e Luca.

Il primo Ospite annunciato, lo chef Antonino Cannavacciuolo e poi Arisa a far parte della Commissione esterna, assente Bocci. Ospite anche Elisa che si è esibita in un duetto con Emma e poi anche in chiusura puntata col suo ultimo singolo.

Una puntata lunghissima così riassunta in breve. Nella seconda fase vincono i bianchi. Alla terza Irama batte Biondo e passa alla puntata successiva, ma non può salvare nessuno. Gli altri sono tutti eliminabili e Luca Tommassini salva Bryan.

Rudy Zerbi propone una sfida sulla base di quattro esibizioni a testa scelte da lui tra Emma e Carmen, perché a suo parere sono due talenti “simili”, chi perde deve lasciare il programma. Dopo le esibizioni al momento di votare Ermal Meta polemizza con Zerbi non essendo d’accordo sul tipo di sfida ma soprattutto sul criterio non ritenendo, come dice Zerbi, i due talenti “sovrapponibili”: “Emma e Carmen sono due artiste sovrapponibili, dopo una sfida incrociata sceglieremo chi tenere” e anche la Commissione degli insegnanti di ballo è in seria difficoltà e chiede tempo. Si passa quindi ai SI e ai No di rito che determinano l’eventuale uscita degli altri in eliminazione: Einar, Lauren e Biondo. Nessun altro viene eliminato, e quindi andranno alla prossima puntata.mentre Elisa torna a esibirsi sul palco per la chiusura della puntata del Serale. Decisione rimandata. Con i saluti finali arrivano le scuse della De Filippi per l’orario davvero improponibile: 1,27 A.M…

Cosa è successo invece Su Rai1 a Ballando con le Stelle?

A contendersi la vittoria sono rimaste otto coppie in gara e ci sono state due eliminazioni quella di Massimiliano Morra e quella di Akash; mentre la rimonta a sorpresa (regalata da Mayer) di Nathalie Guetta accende un’accesa polemica tra concorrenti, giuria e opinionisti.

La Classifica:

Al primo posto Gessica Notaro con Stefano Oradei, all’ultimo Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale. Il tesoretto social va a Giovanni Ciacci e Simone Todaro che volano al secondo posto. Il tesoretto dell’esibizione di Ivana Trump con l’ex Rossano Rubicondi, ballerini per una notte, apprezzatissimi dalla giuria va a sorpresa a Nathalie Guetta che così scala la classifica e sale al secondo posto e va dritta in finale. Esplode la polemica. Selvaggia Lucarelli attacca il direttore che ha premiato l’attrice di don Matteo: “Finora potevo capirlo ma adesso, in finale, chissenefrega dello spettacolo“. Lui concorda ma la sua decisione è insindacabile. E la Guetta, che sa di non saper ballare ma che finora ha fatto divertire e si è divertita, accetta e torna in gioco. Direttamente in finale fra due settimane (il 19 maggio) per contendersi la Coppa di “Ballando con le stelle” Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Allo spareggio finale tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina che decidono di sfidare Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, il pubblico premia il surfista sardo. Nella seconda sfida che vede Cesare Bocci e Alessandra Tripoli contro Akash e Veera Kinnunen, il televoto manda a casa il modello indiano.

ASCOLTI: Ballando con le stelle su Rai1 ha conquistato il 20,24% di share e 3 milioni 939 mila telespettatori, mentre Amici su Canale5 il 20,22% e 3 milioni e 934 mila. Si è registrato insomma un sostanziale pareggio, ma con lo show di Rai1 davanti per un soffio.

Una riconferma per entrambi i programmi: Milly Carlucci che conferma il risultato della scorsa settimana in positivo e Maria De Filippi, che perde per la seconda volta consecutiva anche se di poco, segno che qualche “ingranaggio” della grande macchina leader degli ascolti del sabato sera è ormai logoro e che certe strategie pilotate a soddisfare esigenze di programma e discografiche anzichè talenti, hanno stancato il pubblico.

