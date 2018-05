Rodrigo Alves il “Ken Umano” sarà il nuovo concorrente del GF 2018

Rodrigo Alves, il Ken umano, sarà il nuovo concorrente del GF15. Ad annunciare il nuovo ingresso è stata Barbara D’Urso in chiusura del suo programma Domenica Live in onda oggi su Canale5. Dopo la squalifica di Baye Dame, accusato di bullismo verso la spagnola Aida Nizar, il Grande Fratello apre quindi nuovamente la porta rossa della Casa per far entrare durante la prossima puntata di martedì 8 maggio, Rodrigo Alves conosciuto nel mondo come il Ken umano e volto noto ai telespettatori perchè spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso di Domenica Live e Pomeriggio Cinque .

Chi è Rodrigo Alves?

Conosciuto anche come il Ken Umano, Rodrigo Alves non hai mai nascosto di voler diventare a tutti i costi come il bellissimo fidanzato di Barbie. Per questo motivo si è sottoposto a numerosissimi interventi di chirurgia estetica per avvicinarsi il più possibili alle sembianze di Ken, tra cui recentemente la rimozione di 4 costole.

