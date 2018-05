Barbara d’Urso spegne oggi 61 candeline. Una ricorrenza importante che non è sfuggita ai milioni di fan che sui social hanno voluto fare gli auguri alla instancabile conduttrice del Grande Fratello. Anche la redazione di Pomeriggio Cinque in diretta televisiva, le ha fatto consegnare un mazzo di fiori bianchi. Sorridente e stupita, la D’Urso ha ringraziato per la sorpresa: “Grazie, non me lo aspettavo! Sono contenta di festeggiare ancora un anno insieme a voi“.

