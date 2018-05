Esordio boom per Il Capitano Maria, la fiction di RaiUno, che vede come protagonista principale Vanessa Incontrada che ha vinto in ascolti nella serata di Lunedì 7 maggio conquistando 7.032.000 spettatori pari al 28.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza – ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori pari all’8.3% di share.

