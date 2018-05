MUSICA: E’ morta Lara Saint Paul, nel 1968 al Festival di Sanremo duettò con Louis Armstrong

E’ morta l’8 maggio a 73 anni la cantante Lara Saint Paul. Malata da tempo, era ricoverata nell’hospice di Casalecchio di Reno (Bologna). Ne dà notizia all’ANSA Ila sorella, Loredana.

Lara Saint-Paul, che importò la ginnastica aerobica in Italia godeva dei benefici della legge Bacchelli.

Il suo momento d’oro fu il Festival di Sanremo del 1968 – la prima edizione dopo quella drammatica che aveva visto il suicidio di Luigi Tenco – dove arrivò in finale con “Mi va di cantare“, intonata a ritmo di jazz sul palco dell’Ariston anche dal grande Louis Armstrong, con un italiano impacciato che lo rese forse ancora più memorabile. Poi ci furono altri festival, Canzonissima, il varietà in tv, un decennio almeno di successi, di tour in Europa e negli States, l’amicizia con Frank Sinatra, le foto con Hillary Clinton, fino ad una vecchiaia travagliata, costellata di malattie, dispiaceri, difficoltà economiche.

