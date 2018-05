Si apre la Porta Rossa per il “Ken umano” Rodrigo Alves, Aida si confronta con Marco Ferri, al pubblico sovrano il verdetto del televoto

Martedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “Grande Fratello”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.

Si apre la Porta Rossa per il “Ken umano” Rodrigo Alves. Come la prenderanno i ragazzi, in particolare Angelo? Sotto i riflettori anche il triangolo amoroso con “doppio tradimento”: Patrizia, dopo essere stata eliminata la scorsa settimana, ha assistito da telespettatrice alle avances Mariana ha fatto a Luigi. E, soprattutto, ha scoperto che a esserle fatale è stata proprio la nomination della modella campana.

Nel corso della serata, un acceso confronto tra i tre. Visita inaspettata per Aida: Marco Ferri nella Casa più spiata d’Italia. Atteso faccia a faccia tra i due. Chi tra Aida, Alberto, Luigi e Simone dovrà abbandonare la Casa?

Redazione