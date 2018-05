La quarta puntata del GF15 in onda martedì 8 maggio 2018 è stata ricca di sorprese . Dall’ingresso di Ken Umano (Rodrigo Alves) da finto concorrente ma che in realtà è solo ospite per alcuni giorni ma non deve rivelarlo agli inquilini della casa, all’uscita inaspettata di Aida Nizar che il pubblico soprattutto social pareva apprezzare.

Nel corso della quarta puntata in sintesi è successo che: Aida ha incontrato Marco Ferri per chiarire ma di fatto non chiariscono – Patrizia, dopo l’eliminazione, si confronta con Mariana (da cui ha preso una nomination mai dichiarata) e Luigi, con cui stava per intraprendere una storia (praticamente morta sul nascere…) – Matteo e Alessia che hanno un flirt si rivelano agli altri e Alessia viene messa al corrente che l’ex di Matteo, Paola di Benedetto è nuovamente single. Alessia viene posta davanti alla scelta di dirlo a Matteo o tacere. Dopo una titubanza una iniziale Alessia decide di comunicarglielo. Matteo dichiara che non sarebbe tornato con l’ex a prescindere da Alessia e che per lui la storia con Paola è finita definitivamente fermo restando l’affetto.

Tra Alberto, Aida, Luigi e Simone, i nominati della precedente puntata, i primi a salvarsi sono Alberto e Simone. Restano Luigi e Aida in sfida e il pubblico decreta che ad abbandonare la casa sia l’esuberante Aida con il 51%. Luigi è stato votato dal 43%. Palese la delusione della spagnola che torna in studio dove le viene mostrato il suo “best”.

Iniziano le nomination. Saranno tutte palesi. Ogni concorrente dovrà indicare un nome e andranno al televoto i due concorrenti più nominati:

Alberto nomina Matteo;

Lucia Bramieri nomina Simone;

Veronica nomina Mariana;

Luigi nomina Mariana.

Angelo nomina Danilo;

Lucia nomina Simone;

Danilo nomina Simone;

Alessia nomina Danilo;

Filippo nomina Mariana.

ASCOLTI: Su Canale5 Grande Fratello, visto da 4,055 milioni di telespettatori, pari a uno share di 23,9%, vince la serata degli ascolti ma perde 3 punti di share rispetto alla puntata precedente e 700mila telespettatori. Su Rai1 per Aldo Moro-Il Professore ascolti a 3,668 milioni e 14,7%.

Redazione