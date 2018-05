EUROVISION SONG CONTEST – SECONDA SEMIFINALE ore 21:00 #RAI4 – LA SCALETTA

Martedì 8 maggio è andata in onda la prima semifinale dell‘Eurovision Song Contest 2018, oggi, giovedì 10 andrà in onda dalle 21 su Rai 4, con il commento di Carolina di Domenico e Saverio Raimondo, la seconda semifinale a cui seguirà l’attesa finalissima che andrà in diretta su Rai1 sabato 12 maggio. .

Come riporta Rockol.it i 10 paesi-concorrenti dei 18 in gara questa sera andranno a sommarsi ai 10 selezionati nella prima trance e accederanno alla serata finale. Si aggiungeranno poi al gruppo i sei finalisti di diritto, che sono il Portogallo, il Regno Unito, la Spagna, la Francia e l’Italia (in gara con la canzone vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro).

Ecco l’ordine di uscita delle esibizioni dei paesi-concorrenti di questa sera determinato a seguito di un sorteggio (Possono votare anche Italia, Francia e Germania):

1a parte

Norvegia | Alexander Rybak | That’s how you write a song (testo in inglese)

02) Romania | The Humans | Goodbye (testo in inglese)

03) Serbia | Sanja Ilic & Balkanika | Nova deca (testo in serbo)

04) San Marino | Jessika ft Jenifer Brening | Who we are (testo in inglese)

05) Danimarca | Rasmussen | Higher ground (testo in inglese)

06) Russia | Yulia Samoylova | I won’t break (testo in inglese)

07) Moldavia | DoReDos | My lucky day (testo in inglese)

08) Paesi Bassi | Waylon | Outlaw in’em (testo in inglese)

09) Australia | Jessica Mauboy | We got love (testo in inglese)

2a parte

10) Georgia | Iriao | For you (testo in georgiano)

11) Polonia | Groome ft Lukas Meijer | Light me up (testo in inglese)

12) Malta | Christabelle | Taboo (testo in inglese)

13) Ungheria | AWS | Vyszlàt nyar (testo in ungherese)

14) Lettonia | Laura Rizzotto | Funny girl (testo in inglese)

15) Svezia | Benjamin Ingrosso | Dance you off (testo in inglese)

16) Montenegro | Vanja Radovanovic | Inje (testo in montenegrino)

17) Slovenia | Lea Sirk | Hvala, né! | (testo in sloveno e portoghese)

18) Ucraina | Melovin | Under the ladder (testo in inglese)