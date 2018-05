SCANZONISSIMA su Rai2 dal 16 maggio con Gigi & Ross – Capitani Band: Donatella Rettore e Valerio Scanu

Dal 16 maggio su Rai2 in prima serata, prende il via Scanzonissima, format in quattro puntate che propone la versione italiana di Sing if you can in onda su ITV per sei puntate e un’unica edizione nel 2011.

In ogni puntata otto personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, della moda e del web, suddivise in due squadre composte da un frontaman e tre elementi ciascuna, si affrontano in sfide di karaoke “particolari”, rese imprevedibili ed estreme da alcune difficoltà, come il dover cantare camminando a piedi nudi sui ceci o facendosi fare una ceretta o reggendosi ad un disco rotante o immersi in una vasca d’acqua ghiacciata o correndo su un tapis roulant o facendosi attraversare da scosse elettriche

Una sensuale voce femminile fuoricampo, in veste di Giudice supremo, giudica la qualità delle esibizioni, la quantità di obbiettivi raggiunti e decreta il team vincitore.

Partecipano alla prima edizione del programma Valeria Altobelli, Gianluca Impastato, Andrew Howe, Gianluca Fubelli, Veronica Maya, Ilenia Lazzarin, Donatella Rettore, Valerio Scanu.

La prima puntata va in onda mercoledì 16 maggio 2018 alle 21,20 Capitani Band: Donatella Rettore e Valerio Scanu. Band: Valeria Altobelli, Gianluca Impastato, Andrew Howe vs. Gianluca Fubelli, Veronica Maya, Ilenia Lazzarin. Redazione