AMICI17 – IL SERALE: SESTO APPUNTAMENTO – OSPITI MICHELLE HUNZIKER E IL VOLO

Sabato 12 maggio, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce il sesto appuntamento del talent show “Amici” il Serale.

Prosegue incessantemente la sfida tra i talenti, sono rimasti in 7 i ragazzi in corsa per la vittoria: Biondo, Bryan, Emma e Irama per la squadra bianca e Carmen, Einar e Lauren per la squadra blu.

Ospiti questa settimana Michelle Hunziker brillante conduttrice tv e Il Volo, il trio che ha conquistato le platee di tutto il mondo cantando con artisti del calibro di Liza Minnelli, Natalia Jimenez, Andrea Bocelli e il Maestro Placido Domingo.

Questa settimana salta la sfida (in ascolti) con Ballando con le Stelle e Maria De Filippi dovrà vedersela con gli “amici” Ermal Meta e Fabrizio Moro, sul palco dell’Altice Arena di Lisbona, per l”Eurovision, questa sera su Rai1.

Nadia Toffa che aveva dato forfait sabato scorso non ci sarà nemmeno questa settimana.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Emanuela Sempio e Luca Zanforlin.

Alla regia Andrea Vicario.

Direttore artistico Luca Tommassini.

