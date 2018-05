RAI1: LA FINALISSIMA DI EUROVISION SONG CONTEST A rappresentare l’Italia Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”

Conto alla rovescia per la serata finale dell’Eurovision Song Contest che torna su Rai1, su Rai1HD e su Rai Radio2 alle 20.35 di sabato 12 maggio, per una diretta che si preannuncia entusiasmante.

A rappresentare i colori dell’Italia sarà la coppia vincente dell’ultimo Festival di Sanremo, composta da Ermal Meta e Fabrizio Moro con la loro “Non mi avete fatto niente”. Meta e Fabrizio Moro hanno deciso di eseguire Non mi avete fattoniente senza grandi effetti speciali, ma con la sovraimpressione (overlay) in tv del testo del brano in 15 lingue diverse, italiano incluso (spagnolo, francese, russo, portoghese, inglese, turco, tedesco, arabo, serbo-croato-montenegrino, greco, islandese, ebraico, danese, albanese). Un effetto visibile solo ai telespettatori e non al pubblico nell’Arena.

In palio c’è la conquista del diritto ad ospitare, l’anno prossimo, le fasi finali della seguitissima competizione canora europea.

Giunta alla sua 63a edizione, la popolare manifestazione internazionale che raccoglie il meglio della produzione europea, quest’anno si terrà nella “Altice Arena”di Lisbona, in Portogallo, il paese vincitore della scorsa edizione tenutasi a Kiev.

Ai venti paesi che hanno superato le serate eliminatorie trasmesse l’8 e il 10 maggio scorsi su Rai4, si aggiungeranno, nella serata finale, il Portogallo, paese ospitante, e i cinque “big five” qualificati in finale di diritto: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

Le canzoni finaliste saranno commentate in diretta su Rai1 da Federico Russo e Serena Rossi e su Rai Radio2 da Carolina Di Domenico e Ema Stockholma.