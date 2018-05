Sabato 12 maggio 2018 su Canale5 è andata in onda la 6^ puntata di Amici17 – Il Serale condotta da Maria De Filippi. La puntata parte con la sfida diretta tra Emma e Carmen rimasta in sospeso. Queste ultime hanno avuto a disposizione quattro canzoni per rimanere nel talent. La sfida si conclude con un pareggio, quattro voti per parte, entrambe restano quindi nel talent.

Dato lo scarso numero di ragazzi rimasti in gara, questi ultimi sono passati tutti alla seconda fase. Biondo ha sfidato Lauren e inaspettatamente ha vinto la ballerina maltese.

Nella seconda manche duetto Einar-Carmen che hanno interpretato “Grazie perché“, mentre Irama ha cantato il suo inedito “Nera“: ha vinto quest’ultimo e quindi la squadra bianca. Il terzo match l’ha vinto Bryan contro Einar; la quarta gara Irama su Loren con il suo pezzo “Un giorno in più” mentre Lauren ha danzato sulle note di “I love you“. Nella quinta prova Biondo ha sfidato Einar e ha vinto inaspettatamente quest’ultimo. Nella sesta ed ultima manche Emma ha cantato “Unconditionally” invece Carmen “Amore disperato“: la squadra blu ha vinto l’intera gara. E’ Carmen a vincere la sesta puntata e a passare di diritto alla settima, mentre Emma, ci accede grazie al direttore artistico Luca Tommassini che la salva. Einar e Irama passano ai voti alla puntata successiva ma al momento di giudicare Loren ecco che arriva un colpo di scena! Alessandra Celentano e Veronica Peparini chiedono una sfida ad eliminazione tra Loren e Bryan e quindi la proclamazione del vincitore del circuito ballo.

I due ballerini devono affrontare due prove ciascuno, ed entrambi ce la mettono tutta ma ai voti Loren è in vantaggio su Bryan con un risultato netto di 5 a 2. Rudy Zerbi fa presente che la decisione è difficilissima per i professori di canto i quali, come accaduto la settima precedente nel caso di Emma e Carmen per i colleghi del ballo, chiedono più tempo per decidere. Il verdetto quindi nella puntata di sabato 19 maggio! Al vincitore oltre la Coppa di Amici verrà consegnato un assegno di 50mila euro.

ASCOLTI

Amici 17 – Il Serale questa settimana è andato a scontrarsi con l’Eurovision Song Contest su Rai1 vincendo in ascolti con 4.290.000 telespettatori, share 21,37%, mentre l’ESC ha registrato, nella presentazione 3.555.000, share del 17,96% e nel programma 3.427.000 telespettatori, share 18,63%.

