[COMUNICATI] MONINA SÌ vs MONINA NO: volete che continui a scrivere o che se ne stia zitto per sempre? Una campagna realizzata con MUSICRAISER decreterà la sentenza!

Mi metto in palio: il mio regno per un cavallo!

Io, Michele Monina, vi sfido. Haters, lovers, fatevi sotto: volete che continui a scrivere o che me ne stia zitto per sempre?

Sono un giornalista scomodo, lo so. E per certi versi (forse) anche necessario. Scrivo di musica da oltre vent’anni, e da subito ho constatato quanto sia difficile esprimere la mia opinione senza sottostare a pressioni. Per questo, nel corso del tempo, ho scelto spesso di cambiare testata. È successo anche negli ultimi tempi, due volte. Ho così deciso di provare a ballare da solo, come Liv Tyler. Conscio di essere una firma che polarizza i lettori, dividendoli, che si tratti di artisti, addetti ai lavori, o semplici appassionati, tra chi mi ama e chi mio odia, ho deciso di lanciare una sfida. Metto in palio la mia libertà professionale: da un lato la possibilità di continuare a scrivere quello che voglio, dall’altro quella di ritirarmi.

Questo il senso della campagna realizzata con MusicRaiser: Monina SÌ vs Monina NO. Una campagna in cui i partecipanti potranno aggiudicarsi una serie di premi atti a finanziare la start up di un magazine (sviluppo del mio sito www.iltassodelmiele.com) o a sancire il mio definitivo ritiro dalla critica musicale. Una provocazione lanciata a chi mi ama e a chi mi odia.

A sostenere il SÌ tanti artisti – sotto trovate l’elenco – che hanno messo in palio memorabilia ed esperienze uniche da vivere con loro. Premi che verranno esposti a partire dal 15 giugno nel complesso di Borgo San Rocco, a Muggia (Trieste) e che verranno poi consegnati ad inizio settembre, nel corso di una grande festa-raduno. A sfidare il NO, per ora, me stesso, pronto a “pagare pegno” giorno per giorno con chi vorrà accettare il duello.

A decretare la vittoria del SÌ o del NO sarà la somma raccolta dall’una o dall’altra campagna. Ma siccome una sfida è una sfida, in questa campagna unica al mondo per la sua stessa natura, viene lasciata aperta la possibilità di ricevere nuovi premi da mettere in palio, e quindi nuove sfide da affrontare.

Haters, Lovers, fatevi sotto: Monina SÌ vs Monina NO, dal 14 maggio al 28 giugno. Io sono qui e vi sto già aspettando.

Pagina campagna: http://m.musicraiser.com/monina

Social: https://www.facebook.com/iltassomiele/?ref=settings

Instagram: https://www.instagram.com/michele_monina/

Milano, 14 maggio 2018

Per contatti: Michele Monina (michelemonina@gmail.com )

Artisti che hanno aderito:

Niccolò Agliardi Alteria Ambra Roberto Angelini Annalisa Enzo Avitabile Baby K Francesco Baccini Luca Barbarossa Paolo Belli Alex Britti Bungaro Federica Camba Red Canzian Caparezza Sergio Caputo Luca Carboni Renato Caruso Piero Cassano Lodovica Comello Carmen Consoli Cristina D’Avena Gigi D’Alessio Dardust Enrico Ruggeri e di Decibel Chiara Dello Iacovo Andrea Delogu Dolcenera Elio e le Storie Tese Emis Killa En?gma Romina Falconi Finley Federico Fiumani Max Gazzè Ghemon Umberto Maria Giardini Giorgia Giorgieness Mauro Ermanno Giovanardi Paola Iezzi Immanuel Casto Vincenzo Incenzo Le Deva Ligabue Ylenia Lucisano Sananda Maitreya Diego Mancino Fiorella Mannoia Marco Masini Giulia Mazzoni Ermal Meta Ministri Andrea Mirò Simona Molinari Fabrizio Moro Motta Nathalie Nek Nesli Enrico Nigiotti Noemi Omar Pedrini Piero Pelù Max Pezzali Pio e Amedeo Piotta Ilaria Porceddu Eros Ramazzotti Marina Rei Francesco Renga Ron Vasco Rossi Renzo Rubino Jack Savoretti Shade Syria Thegiornalisti Tiromancino Tosca Paola Turci Ultimo Zibba Zucchero

