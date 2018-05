[COMUNICATI] MARIA GRAZIA CUCINOTTA a sorpresa è la madrina di FESTIVAL SHOW 2018, il festival itinerante dell’estate italiana, al via l’8 luglio da Padova

FESTIVAL SHOW 2018

IL FESTIVAL ITINERANTE DELL’ESTATE ITALIANA

Dall’8 luglio al 1° settembre 8 appuntamenti gratuiti con i big della musica

A SORPRESA MARIA GRAZIA CUCINOTTA

È LA MADRINA DEL FESTIVAL!

L’ATTRICE DI FAMA INTERNAZIONALE SARÀ PRESENTE SUL PALCO

PER SOSTENERE L’IMPORTANZA DELLA MUSICA LIVE

Sarà MARIA GRAZIA CUCINOTTA a tenere a battesimo la nuova edizione di Festival Show! L’attrice di fama internazionale scende in campo a sostegno della musica live, scegliendo la kermesse di Radio Birikina e Radio Bella & Monella come esempio di professionalità ed entusiasmo. Sarà presente sul palco della prima tappa a Padova, domenica 8 luglio, e alla finale in Piazza Unità d’Italia a Trieste sabato 1 settembre.

Maria Grazia Cucinotta da “Il Postino” di Troisi nel 1994 non si è più fermata, passando per “I Laureati” di Pieraccioni, “007 – Il mondo non basta”, “Ho solo fatto a pezzi mia moglie” con Woody Allen, fino ad essere scelta come madrina per il Festival del cinema di Venezia nel 2009. Anche a Festival Show farà da madrina, una grande stella del cinema che brillerà in mezzo a tanta musica!

Festival Show quest’anno sarà presentato dalla bella conduttrice televisiva e attrice BIANCA GUACCERO, giusto a dieci anni di distanza dal 2008, quando aveva affiancato Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del 58º Festival di Sanremo. Insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore della kermesse, avrà l’onore di condurre le tre ore di spettacolo di ogni tappa, fra musica, ospiti, balletti, giovani e solidarietà.

«Sono davvero molto felice di partecipare a questo grande evento poiché è in occasioni come queste che la musica unisce tante persone e ascoltando la bella musica si vive meglio – afferma Maria Grazia Cucinotta – È una grande opportunità che, insieme ai big della musica italiana, anche i giovani esordienti abbiano l’occasione di salire sul palco di Festival Show per farsi conoscere ed apprezzare oltre a trasmettere tutta la loro energia a noi che li ascoltiamo. La musica dal vivo poi è in assoluto la mia preferita perché si riescono ad apprezzare tante sfumature talentuose dei cantanti che si esibiscono sul palco».

«La accoglieremo con l’entusiasmo proprio di Festival Show e con il calore inconfondibile del pubblico delle nostre piazze –annuncia Paolo Baruzzo – È certamente un privilegio per noi averla ospite e madrina. E’ un’attrice apprezzata e stimata in tutto il mondo per le sue doti di bravura, serietà, esperienza e professionalità. Contribuirà a dare un tocco ulteriore di qualità e bellezza al nostro evento. Siamo convinti che arrivando in una scena ricca di musica e lei avendo a cuore i giovani ci possa sorprendere».

Il festival itinerante dell’estate italiana, torna questa estate con la 19° edizione per portare sul palco gli artisti che rappresentano la colonna sonora dell’estate italiana, accompagnati dal corpo di ballo e dall’orchestra.

Queste le tappe confermate: l’8 luglio in Prato della Valle a Padova, il 26 luglio all’Arenile Madonna dell’Angelo di Caorle (Venezia), il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), il 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 21 agosto alla Beach Arena a Lignano Sabbiadoro (Udine), il 24 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 1° settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Redazione