LE IENE: Nadia Toffa tranquillizza e ringrazia i fan con un post su Facebook: “Grazie della carica che mi date, ci rivediamo presto”

Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene ha saltato anche l’appuntamento di domenica sera ma ha voluto tranquillizzare chi la sostiene con un post di ringraziamento su Facebook: “Eccomi qui! Con tutta la voglia di tornare alle Iene – ha scritto -. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi”.

Nel post Nadia ha postato una foto che la ritrae con il turbante e ha lasciato intendere di essere ancora alle prese con le cure ma allo stesso tempo di essere in dirittura di arrivo. “Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca – ha scritto -, è per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola”.

Nadia Toffa è anche intervenuta direttamente in trasmissione, in collegamento telefonico e ha detto:”Volevo essere già in trasmissione questa sera ma i medici mi hanno detto di pazientare ancora una settimana” .

Redazione