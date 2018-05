16/05/2018 – 21:20 #RAI2: SCANZONISSIMA Sfide impossibili a suon di musica con Gigi e Ross da oggi mercoledì 16MAG_

Arriva il prossimo 16 maggio in prima serata, alle 21.20, su Rai2 “Scanzonissima”, il nuovo musical game show condotto da Gigi e Ross.

Due squadre, le Band, si scontreranno a suon di musica affrontando sfide molto originali, in cui metteranno a dura prova le loro abilità canore ma anche la loro resistenza fisica. Capitanata da un front man cantante, ogni Band sarà composta da un totale di quattro giocatori, quattro personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, della moda e non solo.

Saranno in grado di cantare camminando a piedi nudi su ceci e uova? O ancora calati in una vasca di acqua ghiacciata? O in equilibrio su un disco rotante? Il giudice supremo, una misteriosa e sensuale voce femminile che aleggerà nello studio, valuterà la qualità dell’esibizione e la quantità degli obbiettivi raggiunti, decretando la Band vincitrice che si aggiudicherà il titolo di “Scanzonissima”.

A inaugurare la prima puntata, ci saranno le squadre capitanate da Donatella Rettore e Valerio Scanu, composte da Valeria Altobelli, Gianluca Impastato, Andrea Perroni (Band Rettore) e Gianluca Fubelli, Veronica Maya e Ilenia Lazzarin (Band Scanu).

“Scanzonissima” è ispirato al famoso format che con diverse denominazioni è stato adattato in 27 paesi: “Sing if you can” in Gran Bretagna, “Canta si puedes” in Spagna e negli Stati Uniti “Killer Karaoke”. In Italia è prodotto da Nonpanic, e andrà in onda in prima serata su Rai2, a partire dal 16 maggio, per quattro puntate. Scritto da Dario Massimo Viola, Paolo Mariconda, Marco Pantaleo, Davide Tappero Merlo. La regia è di Sergio Colabona.