16/05/2018 – 23:20 #RAI2: FAN CARAOKE Protagonista Alvaro Soler

Sarà Alvaro Soler il protagonista della prossima puntata di “Fan Caraoke“, in onda oggi, mercoledì 16 maggio alle 23.20 su Rai2. A ventisei anni Alvaro Soler ha già firmato tanti successi musicali. A bordo dell’auto guidata da Andrea Perroni, il cantautore spagnolo si racconterà attraverso le canzoni della sua vita e gli amici che a sorpresa saliranno con lui: Alice Rachele, la Miss Italia in carica, i super dj Merk e Kremont e Michele Bravi. Nella fan car, guidata da Brenda Lodigiani, sarà una gara senza esclusione di colpi per tre fan: solo chi dimostrerà di conoscerlo alla perfezione, avrà la possibilità di incontrarlo di persona alla fine del viaggio e, in questa puntata, gustare un piatto di sushi insieme a lui.