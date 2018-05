19/05/2018 – 12:20 #RAI1: SPECIALE TG1 “JUST MARRIED” In diretta sabato 19 maggio dalle 12.20 la cronaca  del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle

Dall’arrivo dei reali nella Cappella di St George al Castello di Windsor, fino alla passeggiata in carrozza dei novelli sposi, dopo il fatidico sì, sulla Long Way: sabato 19 maggio Speciale Tg1 seguirà in diretta tutta la cronaca del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, tra le 12.20 e le 14.45. Il Tg1 delle 13.30 darà a sua volta ampio spazio alla cerimonia.

Con Francesco Giorgino che conduce da Roma e la telecronaca del corrispondente Marco Varvello e dell’inviata del Tg1 Monia Venturini da Windsor, curiosità e commenti su quello che è stato definito il matrimonio dell’anno con Candida Morvillo, Giuseppe Scaraffia, Barbara Modesti e, da Londra, Gaia Servadio.

Redazione