CANALE5: A “Matrix Chiambretti” Alena Seredova e Alfonso Signorini

Venerdì 18 maggio, su Canale 5, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Matrix Chiambretti”, il programma targato Videonews condotto da Piero Chiambretti.

Il tema di questa puntata verterà su “I matrimoni reali” in vista del “si” più atteso dell’anno: quello tra il principe Harry e Meghan Markle. A tal proposito, Piero Chiambretti ospiterà il Direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini, massimo esperto di gossip e testimone di numerosi matrimoni VIP. Interverranno anche Antonio Caprarica da Londra per le ultimissime news su i preparativi dei Windsor, la principessa Maria Pia Ruspoli e il Divino Otelma.

In studio, Alena Seredova si racconterà in un’intervista intima, partendo dalla fine del matrimonio con Gigi Buffon, ai progetti per il futuro con il nuovo compagno.

E ancora, Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani, parlerà di come vivono le relazioni le cosiddette “wags”: mogli e fidanzate di sportivi famosi.

Insieme a Piero Chiambretti, Vittoria Schisano nel ruolo di nuovo “Presidente della Repubblica delle Donne” e al “tavolo” le editorialiste Alda D’Eusanio, Drusilla Foer, Francesca Barra e Melanie Francesca.

Il trio “Appassionante” interpreterà l’inno della nazionale inglese e Cristiano Malgioglio, direttamente da Cinecittà, si collegherà per dare aggiornamenti eccentrici su “Grande Fratello”.

Redazione