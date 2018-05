[COMUNICATI] 19/05/2018 – 20:35 #RAI1: BALLANDO CON LE STELLE La finalissima con Gina Lollobrigida “ballerina per una notte”

Coraggio, adrenalina, paura di sbagliare, voglia di arrivare sul podio, tutte queste emozioni faranno tremare le sei coppie rimaste in gara nella finale di Ballando con le stelle 2018.

Tutti i concorrenti che scenderanno in pista sabato 19 maggio alle 20.35 su Rai1 hanno raggiunto un livello di preparazione molto alto, e la sfida per la vittoria sarà davvero agguerrita. Dopo settimane di durissimi allenamenti, colpi di scena e spareggi inattesi, la competizione è arrivata al traguardo.

I Vip in gara a Ballando con le stelle, si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima di questa edizione, fra le più seguite dal pubblico di Rai1. Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, finalmente svelerà il nome della coppia che a passo di danza salirà sul gradino più alto. Anche a bordo pista come sempre ci saranno Sandro Mayer e la criminologa Roberta Bruzzone. I riflettori saranno tutti puntati sulla pista da ballo più amata della TV per conoscere il nome della coppia regina di questa edizione. Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando, queste le coppie in gara per la finale.

Sarà una puntata ricca di grandi ospiti e molte sorprese che terranno i telespettatori incollati allo schermo fino all’ultimo secondo, prima fra tutte la presenza sul palco di una vera icona del cinema italiano e internazionale: Gina Lollobrigida, colei che, secondo Humphrey Bogart, “fa sembrare Marilyn Monroe simile a Shirley Temple”(Time 1954). Gina Lollobrigida, per tutti semplicemente Lollo, attrice, scultrice e fotografa italiana è stata indiscutibilmente una delle attrici europee più importanti degli anni ’50 e ’60. Nella sua lunga e variegata carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d’argento.

Per Gina Lollobrigida è giunto il momento di cimentarsi in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle”. L’esibizione verrà valutata dal Direttore Sandro Mayer e il punteggio ottenuto sarà destinato a una delle coppie in gara. Anche per la finale le coppie verranno messe alla prova su diversi stili di danza: cha cha cha, tango, valzer, jive, rumba, paso doble, salsa, rumba, merengue e qickstep. A giudicare le loro performance sarà, ancora, l’inflessibile giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith.



Le coppie nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band guidata con maestria da Paolo Belli, che come sempre faranno la colonna sonora per l'intera serata. L'ultima parola, comunque, spetta al pubblico da casa attraverso il Televoto: 894.001 da telefono fisso (al costo di euro 0,51 IVA inclusa), oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile (al costo di euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati; tutti i dettagli sono presenti sul regolamento scaricabile dal sito: http://www.ballandoconlestelle.rai.it ).

